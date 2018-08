SPALLETTI RINNOVA CON L'INTER / Ultime notizie: prolungamento fino al 2021, "Decisione mai in discussione"

Spalletti rinnova con l'Inter, ultime notizie: prolungamento fino al 2021. Il tecnico sottolinea che la scelta non è mai stato in discussione, grande voglia di combattere per i colori.

14 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Spalletti rinnova con l'Inter - La Presse

Luciano Spalletti ha rinnovato il suo contratto con l'Inter, prolungandolo fino al 2021. L'annuncio è arrivato direttamente dalla società che sui social network ha sottolineato: "Avanti #SenzaTregua fino al 2021!". Il tecnico ha sottolineato: "Ringrazio la famiglia Zhang e la società per avermi dato l'opportunità di siglare questo prolungamento di contratto. Ci tengo a sottolineare che questa firma è solo la parte burocratica di un qualcosa che comunque già c'era, perché non è mai stata in discussione la volontà di continuare a combattere insieme per il bene di questo club importantissimo. E' stato fin da subito un rapporto di stima e fiducia reciproca e il confronto quotidiano ha fatto emergere sempre di più la consapevolezza che sogniamo le stesse cose per questa maglia e per i nostri tifosi. Diciamo che oggi viene rafforzato il patto dei desideri comuni del mondo interista".

TORNARE A VINCERE INSIEME

Luciano Spalletti ha riportato l'Inter in Champions League, cosa che non accadeva da sei stagioni. Ora però c'è grande voglia di vincere un titolo che nelle bacheche manca dal 2010. La società nerazzurra ha fatto investimenti importanti in estate, portando a casa calciatori di assoluto livello come Radja Nainggolan e Keita Baldé Diao. Inoltre la squadra è stata rinforzata con giocatori d'esperienza come Kwadwo Asamoah e con giovani di grande prospettiva come Lautaro Martinez e Matteo Politano. In difesa poi è arrivato un perno importante come Stephan de Vrij in grado di fare la differenza già con la maglia della Lazio. L'obiettivo ora è quello di riuscire a vincere lo Scudetto e a fare bella figura in Champions League. La firma sul rinnovo di Spalletti ne è una conferma, che l'ambiente è sereno e vuole continuare ancora a lavorare insieme.

