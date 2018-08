Salah indagato dalla Polizia / Video, l'egiziano filmato al cellulare mentre era in macchina

Salah indagato dalla Polizia, video: l'egiziano filmato al cellulare mentre era al volante. Le immagini diventano virali sui social network. Come reagirà il Liverpool a questa situazione?

14 agosto 2018 - agg. 14 agosto 2018, 12.54 Matteo Fantozzi

Salah indagato dalla Polizia - La Presse

Da leader della cavalcata in Champions League del Liverpool, poi arrivato secondo, a protagonista di una bruttissima e imbarazzante vicenda. Mohamed Salah può vantare un repentino passaggio come si suol dire "dalle stelle alle stalle" per citare un vecchio proverbio popolare. Il calciatore egiziano infatti è stato indagato dalla Polizia perché beccato con il cellulare al volante della sua macchina. Il video è immediatamente finito sui social network ed è diventato virale facendo muovere quindi anche le forze dell'ordine. A filmarlo è stato un tifoso che poi ha prontamente condiviso l'avventura, o meglio disavventura, dell'ex calciatore della Roma. Uscito dal centro di allenamento il tifoso non si ferma e mentre guida risponde a dei messaggi. Ora Salah rischia una multa davvero salata e anche il probabile ritiro della patente. Clicca qui per il video.

IL LIVERPOOL PRENDERÀ RIMEDI?

Il Liverpool prenderà rimedi su quanto accaduto a Mohamed Salah? L'attaccante egiziano è stato colto al cellulare in macchina e sappiamo bene come in Inghilterra certe cose non passino assolutamente inosservate. Il rischio è che la squadra possa commissionargli una multa salatissima, che non c'entra niente con quella che gli arriverà dalle forze dell'ordine. Non è da escludere che addirittura possa passare un periodo fuori rosa, con le società inglesi che più volte hanno attuato sistemi molto simili. Salah sicuramente provvederà presto a chiedere scusa, ma non si può sapere quali saranno le ripercussioni anche perché il rischio è che un eventuale intervento possa portare l'egiziano anche a cambiare strada e magari addirittura a chiedere la cessione.

