Atp Wta Cincinnati 2018/ Diretta Djokovic Mannarino streaming video e tv, orario delle partite (tennis)

Al torneo Atp Cincinnati 2018, ufficialmente nominato Western & Southern Open, siamo arrivati alla terza giornata: mercoledì 15 agosto, a partire dalle ore 17:00 italiane, proseguono gli incontri dei due tabelloni di singolare, vale a dire appunto quello Atp e quello Wta. Prosegue il secondo turno, che ha già visto all’opera alcuni dei protagonisti; si entra nel vivo di questo appuntamento che, ricordiamo, è di categoria Master 1000 per gli uomini (il livello appena sotto gli Slam) e Premier V per le donne, cioè inferiore a Major e Premier Mandatory ma comunque importante, come dimostra il fatto che, al netto della condizione fisica e degli infortuni, tutte le migliori al mondo sono qui. Più in generale, il torneo dell’Ohio è l’ideale trampolino di lancio verso gli Us Open, insieme alla Rogers Cup (o Coupe Rogers) che si è giocata la scorsa settimana.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO

Due gli appuntamenti per seguire il torneo Atp Cincinnati 2018 in diretta tv: le partite degli uomini sono riservati agli abbonati al satellite, e precisamente sono su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 204), con la possibilità di attivare - senza costi aggiuntivi - il servizio di diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. I match delle donne sono invece su SuperTennis, web-tv federale aperta a tutti al canale 64 del televisore, e disponibile ovviamente in diretta streaming video sul portale www.supertennis.tv. Ricordiamo anche il sito ufficiale del torneo, www.wsopen.com; e i relativi account presenti sui social network e dove raccogliere tutte le informazioni utili, in particolare facebook.com/cincytennis e, su Twitter, @cincytennis.

DJOKOVIC MANNARINO

Uno dei match più interessanti nel quadro del secondo turno è quello tra Novak Djokovic, testa di serie numero 10, e Adrian Mannarino che al primo turno ha purtroppo battuto - in rimonta - il nostro Marco Cecchinato: l’azzurro avrebbe potuto replicare la grande sfida del Roland Garros contro il serbo, e invece è prematuramente uscito dal Western & Southern Open. Così a sfidare Nole sarà Mannarino, ormai un veterano del circuito sempre a caccia del grande colpo; quest’anno ha raggiunto gli ottavi a Wimbledon e ha raggiunto la finale ad Adalia, dove ha perso da Damir Dzumhur. Il suo miglior risultato rimane la finale del 500 di Tokyo, lo scorso anno; in carriera ha giocato per tre volte contro Djokovic e ha sempre perso, due volte ai Championships (secondo e quarto turno, rispettivamente) e una ai quarti del Queen’s, dunque sempre sull’erba londinese. Mannarino rimane comunque un giocatore da Top 30, perchè occupa oggi la posizione numero 28 del ranking; staremo a vedere se oggi riuscirà a fare il colpaccio, di sicuro Nole è uno dei favoriti per la vittoria del titolo di Cincinnati 2018 e non lascerà nulla di intentato. (agg. di Claudio Franceschini)

NISHIKORI WAWRINKA

Il big match della giornata è comunque quello che oppone Kei Nishikori a Stan Wawrinka: entrambi si trovano nella parte bassa del tabellone, e questa partita arriva al secondo turno del torneo di Cincinnati solo per l’attuale situazione di classifica. Che non rispecchia affatto il valore dei due giocatori: Wawrinka è numero 151 Atp ma ha vinto tre Slam - gli manca solo Wimbledon per completare il Calendar Grand Slam - ha vinto un Master 1000 (Montecarlo) su quattro finali giocate ed è stato a lungo la reale alternativa ai Big Four, mostrando però minore costanza rispetto ad Andy Murray. Nishikori, come lo svizzero, è stato fuori a lungo ma, rientrato prima, ha già sistemato il suo ranking fino a un onorevole 23esimo posto; possiamo parlare del giapponese - anche quarto Atp - come di un giocatore che ha pagato il fatto di essere professionista nello stesso periodo di Federer, Nadal e soprattutto (per età) Djokovic e Murray. Tra i suoi successi spiccano il bronzo olimpico e la finale degli Us Open persa contro Marin Cilic (è stata la sua enorme occasione, ma il croato in quei giorni era semi-imbattibile), in più ha vinto 6 titoli di categoria 500 (sugli 11 totali) ma nei Master 1000 ha perso tutte le quattro finali raggiunte (a Madrid dove si è ritirato contro Rafa Nadal, a Miami e Toronto contro Djokovic, a Montecarlo lo scorso aprile ancora contro lo spagnolo).

