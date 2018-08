Laxalt al Milan/ Ultime notizie: scambio con Lapadula, costerà solo 3 milioni più bonus

Laxalt al Milan, ultime notizie: scambio con Lapadula, costerà solo 3 milioni più bonus. Operazione in dirittura d'arrivo quella ultimata con il Genoa

Diego Laxalt ad un passo dal Milan - LaPresse

Il Milan è senza dubbio una delle società più attive in questa fase conclusiva del calciomercato estivo 2018. Ormai in chiusura l’operazione con il Villarreal firmata Castillejo, il club di via Aldo Rossi sta ora ultimando un’altra trattativa, quella per il Genoa riguardante Diego Laxalt. L’esterno uruguagio, in grado di ricoprire più ruoli, rientrerà in uno scambio con Lapadula, che il club meneghino cedette al Grifone la scorsa estate. I liguri hanno l’obbligo di riscattare l’ex Pescara in cambio di un assegno da undici milioni di euro, mentre Laxalt è stato valutato 14 milioni di euro più altri 4 di bonus.

UN’OPERAZIONE MOLTO INTERESSANTE

In poche parole, il Milan sborserà solamente 3 milioni, più eventualmente altri 4 legati appunto a particolari traguardi raggiunti come numero di presenze, gol e trofei ottenuti. Un’operazione senza dubbio positiva da parte dei rossoneri, sotto ogni punto di vista, anche ed in particolare quello tattico, visto che Laxalt, come detto sopra, può occupare svariati ruoli in mezzo al campo, compreso quello di terzino sinistro. Tenendo conto che il Milan ha su quella fascia l’incerto Ricardo Rodriguez, è probabile che sia proprio in difesa dove Gattuso posizionerà il calciatore uruguagio.

