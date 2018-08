Palio di Siena 2018/ Streaming video e diretta tv: quarta prova e prova generale live (oggi 15 agosto)

Diretta Palio di Siena 2018, streaming video e tv: quarta prova e prova generale live. E' la vigilia della carriera dell'Assunta: sale la tensione tra le dieci contrade partecipanti

15 agosto 2018 Claudio Franceschini

Diretta Palio di Siena 2018, quarta prova e prova generale (Foto LaPresse)

Il giorno di mercoledì 15 agosto rappresenta per il Palio di Siena 2018 la grande vigilia: la corsa dell’Assunta si corre infatti domani, e dunque cresce la grande attesa per scoprire quale sarà la contrada ad aggiudicarsi il drappellone. Come sappiamo, il programma dei vari giorni che ci portano verso il Palio resta invariato di anno in anno; sono tre i momenti che questo mercoledì seguiremo, a partire dalle ore 9:00 della mattina quando andrà in scena la quarta prova. La giornata odierna è particolarmente importante, perchè ieri il maltempo ha avuto la meglio: sia la seconda che la terza prova sono state annullate, e dunque come riferimento attuale rimane soltanto la prima delle sei prove (compresa la Provaccia) che però si è corsa ormai due giorni fa. I cavalli scalpitano, le contrade sono impazienti: la speranza è che mercoledì finalmente si possa correre senza particolari patemi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

Per i vari momenti della terza giornata del Palio di Siena 2018 non è prevista una diretta tv, che sarà invece garantita giovedì sera i occasione della corsa; tutti gli appassionati però potranno avvalersi del sito sienafree.it, che possiamo considerare una fonte quasi ufficiale e che fornisce le immagini delle prove e degli eventi che circondano il Palio di Siena in diretta streaming video. Per assistere dunque avrete bisogno di un dispositivo mobile, sia esso un PC, un tablet o uno smartphone.

IL PROGRAMMA DI MERCOLEDì

Sono due le prove previste per oggi, con gli stessi orari dei giorni precedenti: la quarta prova sarà dunque quella delle nove della mattina, come già abbiamo detto, mentre alle ore 19:15 andrà in scena la quinta e penultima prova che è nota con il nome di prova generale. Ricordiamo che nella mattinata di giovedì ci sarà la cosiddetta Provaccia, così chiamata perchè rispetto a quelle precedenti ha un semplice valore di “riscaldamento”; vale la pena dire che questa sera le contrade avranno la possibilità di cambiare il loro fantino, mentre domani mattina quello che avranno scelto dovrà correre il Palio. Anche per questo motivo dunque le due prove della vigilia sono importanti, perchè le decisioni che verranno prese potranno condizionare l’esito della carriera dell’Assunta. A chiudere il programma del giorno sarà invece la Cena della prova generale, con le varie contrade che si riuniscono nei loro rioni e fanno festa in attesa del grande evento.

