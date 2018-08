Probabili formazioni/ Real Madrid Atletico Madrid: info e orario, quote e novità live (Supercoppa Europea)

Probabili formazioni Real Madrid Atletico Madrid: info e orario, quote e novità live sugli schieramenti delle due squadre. Altro derby madrileno, valido per la Supercoppa Europea 2018

15 agosto 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Real Madrid Atletico Madrid, Supercoppa Europea (Foto LaPresse)

Real Madrid Atletico Madrid si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 15 agosto a Tallinn, presso la Le Coq Arena: si tratta del primo grande appuntamento con il calcio internazionale, in palio c’è la Supercoppa Europea 2018. Ancora una volta si trovano di fronte le merengues (che hanno vinto la Champions League) e i Colchoneros (trionfo in Europa League) in una sfida infinita, che in anni recenti ha già caratterizzato due finali europee. Le due squadre non si sono rinnovate troppo, ma le operazioni in entrata e in uscita sono state importanti come si confà a società di grande blasone e possibilità economiche; andiamo allora a vedere in che modo i due allenatori potrebbero schierare i loro giocatori sul terreno di gioco, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Real Madrid Atletico Madrid.

QUOTE E PRONOSTICO

Partita in eqiulibrio anche secondo le quote fornite dalle agenzie di scommesse: secondo la Snai il pronostico vede in leggero vantaggio il Real Madrid, che ha una quota sul segno 1 pari a 2,50. Il segno 2 che regola il successo dell’Atletico Madrid vale 3,00 e dunque è piuttosto vicino; si andrebbe ai supplementari con il pareggio, con questa eventualità (segno X) la vostra vincita sarebbe di 3,15 volte la cifra che avrete deciso di investire.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID ATLETICO MADRID

I DUBBI DI LOPETEGUI

Per Julen Lopetegui si tratta dell’esordio ufficiale sulla panchina del Real Madrid: l’ex CT della Spagna dovrebbe confermare il 4-3-3, il posto di Cristiano Ronaldo lo prende Asensio che dunque è pronto a esplodere come titolare inamovibile. Confermati sia Benzema che Bale a completamento del tridente, Isco dovrebbe trovare spazio in mediana dove però dovrà giocarsela con Lucas Vazquez e, più in generale, con Modric che è in odore di Pallone d’Oro e, visti i pochi allenamenti nelle gambe, dovrebbe partire dalla panchina. In cabina di regia dunque sarà soprattutto Kroos a rendersi utile, perchè Casemiro giocherà sì davanti alla difesa ma più che altro con il compito di spezzare il gioco avversario. In porta c’è il grande ex Courtois, di fatto l’unico acquisto top sul calciomercato operato dal Real Madrid; Sergio Ramos e Varane stringono al centro con Carvajal e Marcelo terzini, dunque la linea difensiva rimane invariata rispetto allo scorso anno.

LE SCELTE DI SIMEONE

Consueto 4-4-2 per Diego Simeone, che ha perso capitan Gabi e lo rimpiazza con Thomas Partey, già lo scorso anno titolare aggiunto; al fianco del ghanese dovrebbe operare Saul Niguez, così da destinare uno dei due nuovi arrivati (Gelson Martins e Lemar) a operare largo, come esterno d’assalto. Difficile capire al momento chi sia il reale favorito; diciamo però Lemar, con Koke che come di consueto parte largo a sinistra ma è il vero regista della squadra. In difesa si vedono volti noti: Godin e José Gimenez davanti a Oblak e Lucas Hernandez (o Filipe Luis) a sinistra, dall’altra parte un altro dei nuovi acquisti che è il colombiano Arias, cercato anche da Juventus e Napoli. A formare la coppia d’attacco ovviamente sono Griezmann e Diego Costa; partito Gameiro, è arrivato Kalinic dal Milan ma il croato, reduce dall’esclusione dalla Croazia a Mondiale iniziato, dovrebbe a tutti gli effetti partire dalla panchina per poi essere eventualmente utile nel secondo tempo.

IL TABELLINO

REAL MADRID (4-3-3): 13 Courtois; 2 Carvajal, 4 Sergio Ramos, 5 Varane, 12 Marcelo; 8 Kroos, 14 Casemiro, 22 Isco; 11 Bale, 9 Benzema, 20 Asensio

A disposizione: 1 Keylor Navas, 19 Odriozola, 6 Nacho, 10 Modric, 18 M. Llorente, 17 Lucas Vazquez, 21 Borja Mayoral

Allenatore: Julen Lopetegui

ATLETICO MADRID (4-4-2): 13 Oblak; 4 Arias, 2 Godin, 24 J. Gimenez, 21 L. Hernandez; 11 Lemar, 8 Saul Niguez, 5 Thomas, 6 Koke; 18 Diego Costa, 7 Griezmann

A disposizione: 1 Adan, 20 Juanfran, 3 Filipe Luis, 18 Gelson Martins, 10 A. Correa, 23 Vitolo, 9 Kalinic

Allenatore: Diego Simeone

