Real Madrid Atletico Madrid/ Info streaming video e diretta Rai: formazioni, quote, orario, risultato live

15 agosto 2018 Claudio Franceschini

Diretta Real Madrid Atletico Madrid, Supercoppa Europea 2018 (Foto LaPresse)

Real Madrid Atletico Madrid, che sarà diretta dal polacco Szymon Marciniak, è la Supercoppa Europea 2018: si gioca alla Le Coq Arena di Tallinn, in Estonia, e mette ovviamente di fronte la squadra che ha vinto la Champions League e quella che ha trionfato in Europa League. Si rinverdisce la grande rivalità tra le due squadre di Madrid, che si erano affrontate in due finali di Champions nello spazio di tre anni; il Real ha sempre vinto e, reduce da un tris mai riuscito a nessuno nella storia, vanno a caccia di un trofeo che sarebbe importante, perchè rappresenterebbe il primo di un inevitabile nuovo corso, visti gli accadimenti dell’estate. Attenzione però all’Atletico, che questo trofeo lo ha già messo in bacheca e che ora punta a fare il colpo grosso; i Colchoneros sanno bene di potersi inserire ancora una volta nella corsa al dominio in Europa.

REAL MADRID ATLETICO MADRID, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Real Madrid Atletico Madrid sarà trasmessa in diretta tv in chiaro per tutti, vale a dire su Rai Uno; è anche un appuntamento per gli abbonati alla televisione satellitare: appuntamento sui canali Sky Sport 1 (201) e Sky Sport Football (203), con la possibilità di assistere alla Supercoppa Europea 2018 anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi per chi fosse in possesso di un abbonamento e attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone. Ovviamente i non abbonati al satellite potranno avvalersi del sito www.raiplay.it e selezionare il canale di riferimento per assistere alla sfida di Tallinn.

REAL MADRID ATLETICO MADRID, STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

RISULTATI E PRECEDENTI

Nel giro di poche settimane in casa Real Madrid si è aperta la rivoluzione: prima l’addio di Zinedine Zidane, poi la cessione di Cristiano Ronaldo. Un’estate che, comunque la si giri, non potrà essere dimenticata: Florentino Perez ha provato a metterci una pezza con l’annuncio di Julen Lopetegui - scatenando una battaglia con la federazione spagnola appena prima dei Mondiali, culminata con l’esonero del CT - ma davanti di fatto non ha preso nessuno, decidendo di affidarsi a chi era già in casa. Basterà per continuare a dominare in Europa? Una bella domanda ma è lecito pensare che la doppia separazione possa aver chiuso un ciclo meraviglioso e magari anche irripetibile. La prima squadra a volerne approfittare è allora l’Atletico Madrid, realtà solidissima e rodata che sotto traccia ha speso circa 120 milioni di euro per provare a rinforzare la squadra. La certezza si chiama ancora una volta Diego Simeone, ma anche il Cholo deve fare i conti con l’illustre partenza di capitan Gabi, che era il suo braccio armato in campo e che lascia un vuoto che in mezzo al campo non sarà certamente indifferente.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID ATLETICO MADRID

Modric è convocato, ma si è allenato poco e partirà dalla panchina: il suo posto in mezzo dovrebbe essere preso ancora da Isco, che si posiziona da mezzala al fianco di Casemiro e con Kroos dall’altra parte. Per il resto, la squadra è quasi la stessa dello scorso anno salvo per Courtois che sarà in porta: Sergio Ramos e Varane al centro della difesa, Carvajal a destra e Marcelo a presidiare la corsia mancina, mentre nel tridente offensivo il vuoto lasciato da Cristiano Ronaldo dovrebbe essere stabilmente occupato da Asensio, che avrà in Bale il dirimpettaio sulla corsia destra con Benzema che invece agirà da prima punta. Atletico Madrid con il consueto 4-4-2: Oblak tra i pali, Arias e Lucas Hernandez dovrebbero essere i terzini mentre Godin e José Gimenez formano come di consueto il duo in mezzo. A centrocampo Thomas e Gelson Martins si giocano la maglia al fianco di Saul Niguez; Koke partirà largo sulla corsia, dall’altra parte spazio al nuovo acquisto Lemar. Nel reparto avanzato Diego Costa e Griezmann sono pronti a fare coppia.

QUOTE E PRONOSTICO

Secondo le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai, il favore del pronostico nella Supercoppa Europea 2018 sorride al Real Madrid: tuttavia regna l’equilibrio, come evidente dalla vicinanza dei valori sul segno 1 (2,50) per la vittoria dei blancos e sul segno 2 (2,95) che accompagna invece l’affermazione dell’Atletico. L’eventualità del pareggio è indicata dal segno X e, naturalmente, comporterebbe un esito ai tempi supplementari: in questo caso il vostro guadagno con questo bookmaker sarebbe di 3,15 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.

