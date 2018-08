Video / Juventus-Juventus U23 (8-0): highlights e gol della partita, Ronaldo ancora in gol

Video, Juventus-Juventus U23 (8-0): highlights e gol della partita. Cristiano Ronaldo segna ancora il gol che sblocca la partita, in rete anche Joao Cancelo, Dybala e Leonardo Bonucci.

15 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Video, Juventus-Juventus U23 - La Presse

Continua il percorso di avvicinamento della squadra di Massimiliano Allegri all'inizio del capitano. Durante il giorno di Ferragosto i bianconeri sono scesi ancora in campo per un'amichevole di famiglia, uno Juventus-Juventus U23 terminato col risultato di 8-0. A sbloccare la partita è stato ancora una volta Cristiano Ronaldo, servito in area di rigore ha scaricato un sinistro violento alle spalle del portiere avversario dimostrandosi più che pronto a livello fisico. E' arrivato così un altro squillo che fa sognare i tifosi bianconeri pronti a vederlo segnare, stavolta in maniera ufficiale, sabato al Bentegodi contro il Chievo Verona. Ronaldo sembra indossare la maglia bianconera già da anni e la sensazione è che le cose possano solamente migliorare. Clicca qui per gli highlights di Juventus-Juventus U23.

IN GOL ANCHE CANCELO, DYBALA E BONUCCI

Non è solo Cristiano Ronaldo la gara Juventus-Juventus U23. Massimiliano Allegri infatti si è divertito a fare esperimenti proponendo una squadra molto offensiva nel primo tempo in cui proprio il portoghese era terminale offensivo. In campo abbiamo visto alle sue spalle muoversi rapidamente Douglas Costa Paulo Dybala e Juan Cuadrado con due centrocampisti in mezzo al campo. Nel secondo tempo invece è cambiato tutto con tre in mezzo e Bentacur a giocare da trequartista dietro a Mario Mandzukic e Federico Bernardeschi. Joao Cancelo ha segnato una splendida punizione, mentre la Joya ha sfruttato uno splendido assist proprio del portoghese. In gol anche Bonucci e Bernardeschi quest'ultimo con un grandissimo tiro al volo da fuori.

