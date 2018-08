Albo d'oro Palio di Siena/ Classifica Contrade e fantini: chi ha vinto di più? Al comando...

Albo d'oro Palio di Siena, le Contrade più vincenti: l'Oca al comando della classifica. I numeri storici e quelli delle edizioni più recenti in vista della corsa di oggi

16 agosto 2018 Mauro Mantegazza

Albo d'oro Palio di Siena (LaPresse)

Stilare un albo d’oro del Palio di Siena non è certamente un’impresa facile: è una corsa che si disputa da secoli, la documentazione non è del tutto completa soprattutto per quanto riguarda le edizioni più antiche, delle quali non sempre ci è pervenuto il nome del vincitore. I dati che abbiamo sono comunque abbondanti e piuttosto accurati, dunque si può fare una classifica delle Contrade che vantano il maggiore numero di vittorie: al primo posto spicca l’Oca, che vanta la bellezza di 65 Palii vinti. Il vantaggio dell’Oca è davvero netto, perché al secondo posto troviamo la Chiocciola a quota 51 vittorie, dunque con ben 14 lunghezze di ritardo. Soprattutto in passato ci potevano essere casi di vittorie assegnate a pari merito, ecco così che al terzo posto troviamo la Tartuca con 47,5 vittorie. Oltre quota 40 troviamo anche la Torre con 45 successi, il Valdimontone a quota 44, il Nicchio a 42, l’Istrice che vanta 41 vittorie e l’Onda con 40,5 affermazioni. All’ultimo posto invece ecco l’Aquila, che ha vinto “appena” 24 volte e tra l’altro è la Contrada a digiuno da più tempo, avendo vinto per l’ultima volta il Palio il 3 luglio 1992.

ALBO D’ORO PALIO DI SIENA: IN ANNI RECENTI

Oltre all’Aquila, anche il Nicchio e la Chiocciola non hanno ancora vinto nel XXI secolo: le loro ultime affermazioni risalgono infatti rispettivamente al 16 agosto 1998 e al 16 agosto 1999. Dal 2000 in poi fanno ottima figura la Tartuca e la Selva, che vantano quattro vittorie a testa, le due Contrade migliori del XXI secolo. Quanto alle vittorie più recenti, il 2 luglio di quest’anno ha vinto il Drago, con il fantino Andrea Mari detto Brio su Rocco Nice. L’ultimo Palio dell’Assunta, disputato naturalmente il 16 agosto 2017, ha visto la vittoria dell’Onda con Carlo Sanna detto Brigante su Porto Alabe, mentre il 2 luglio 2017 si era imposta la Giraffa, con Jonatan Bartoletti detto Scompiglio su Sarbana. Di Scompiglio bisogna parlare perché ha messo a segno una tripletta: in precedenza infatti aveva vinto entrambi i Palii del 2016, in quei casi però per la contrada della Lupa e sempre in sella a Preziosa Penelope. Prima della Lupa, l’ultima contrada a fare “cappotto” vincendo sia il Palio di luglio sia quello di agosto era stata la Giraffa nel 1997.

