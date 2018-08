Atalanta Hapoel Haifa/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Atalanta Hapoel Haifa, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del ritorno del 3^ turno preliminare di Europa League, Dea quasi certa del pass

16 agosto 2018 Claudio Franceschini

Diretta Atalanta Hapoel Haifa, Europa League (Foto LaPresse)

Atalanta Hapoel Haifa, partita che verrà diretta dall’arbitro francese Frank Schneider, si gioca al Mapei Stadium di Reggio Emilia, alle ore 20:00 di giovedì 16 agosto: è il ritorno del terzo turno preliminare di Europa League 2018-2019 e per la Dea è una formalità. L’andata infatti si è risolta in un roboante 4-1 esterno: questo significa che la squadra di Gian Piero Gasperini ha a disposizione due risultati e mezzo su tre, nel senso che si qualificherebbe ai playoff vincendo o pareggiando ma potrebbe anche perdere con due gol di scarto, oppure per 0-3 (vale la regola dei gol in trasferta). Archiviato questo appuntamento ci sarà il playoff, ultimo ostacolo per tornare a giocare nella fase a gironi del torneo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Atalanta Hapoel Haifa è un appuntamento in diretta tv riservato ai possessori di un abbonamento al satellite: la partita di ritorno infatti sarà trasmessa su Sky Sport Football (numero 203 del decoder). Sempre gli abbonati potranno assistere alla sfida di Reggio Emilia anche in mobilità, grazie al servizio di diretta streaming video garantito dall’applicazione Sky Go, con la quale sarà possibile registrare i dati del proprio abbonamento a un massimo di due dispositivi (PC, tablet o smartphone) senza dover sostenere costi aggiuntivi.

RISULTATI E PRECEDENTI

Con 12 gol nelle ultime due partite, l’Atalanta ha fatto capire a tutti la sua superiorità rispetto alle avversarie di questi preliminari: di fatto il pareggio interno contro il Sarajevo ha rappresentato solo un incidente di percorso, con una squadra che probabilmente non aveva ancora trovato il giusto rodaggio e che aveva bisogno dunque di ritrovare solidità fisica. Una volta recuperata la condizione, la Dea ha schiantato gli avversari: otto reti in Bosnia e quattro in Israele, si marcia spediti verso il playoff nel quale inevitabilmente l’asticella si alzerà ma potrebbe anche non essere così alta, visto che il nome dell’avversaria uscirà dalla sfida tra Cska Sofia e Copenhagen (molto probabilmente si tratterà dei danesi, che hanno vinto fuori casa una settimana fa) ovvero squadre alla portata di una realtà che ha ormai raggiunto la sua maturazione.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA HAPOEL HAIFA

Sarà interessante stabilire se Gasperini intenderà modificare parte della sua squadra: è possibile che a rimanere fuori siano i diffidati, dunque in difesa spazio a Mancini al centro tra Andrea Masiello e Palomino mentre a centrocampo potrebbe arrivare il momento di Pasalic, che sarebbe titolare al fianco di Freuler e con Pessina che può comunque giocare da centrale. Sulle corsie laterali Castagne può dare fiato ad Hateboer; dall’altra parte Gosens, davanti a tutti Barrow insidia la maglia di Duvan Zapata mentre si va per la conferma di Alejandro Gomez. Hapoel Haifa schierato con il 4-3-3: davanti a Setkus giocano Kapiloto e Tamas, Malul e Dimoni sulle fasce con Plakushchenko e Vermouth che accompagnano l’impostazione di Sjostedt. Nel tridente offensivo dovrebbero trovare spazio ancora Buzaglo e Ginsari sulle corsie, la prima punta sarà con tutta probabilità Papazoglou.

QUOTE E PRONOSTICO

Ovviamente l’Atalanta parte nettamente favorita secondo i pronostici tracciati dai bookmaker: l’agenzia di scommesse Snai ci dice che il segno 1 per la vittoria della Dea vale 1,15 e che la differenza rispetto alle possibilità dell’Hapoel Haifa è netta, visto che il segno 2 vale addirittura 15,00. Potrete anche scommettere sul pareggio: in ogni caso l’Atalanta passerà il turno, il vostro guadagno sarebbe sostanzioso perchè equivarrebbe a 6,75 volte la cifra investita.

