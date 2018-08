Atp Wta Cincinnati 2018/ Diretta Federer Mayer streaming video e tv, orario delle partite (tennis)

Diretta Atp Wta Cincinnati 2018, streaming video e tv: si continua a giocare nel torneo Western & Southern Open. Roger Federer affronta Leonardo Mayer, Angelique Kerber trova Madison Keys

16 agosto 2018 Claudio Franceschini

Diretta Atp Wta Cincinnati 2018: in campo Roger Federer (Foto LaPresse)

Prosegue senza soste il torneo Atp Wta Cincinnati 2018: tra le partite del giorno (inizio alle ore 17:00 di casa nostra) ne troviamo anche due che concludono il secondo turno, e che non si sono potute disputare a causa della pioggia che ha ritardato il programma. La numero 1 Simona Halep affronta Ajla Tomljanovic, che oggi gioca sotto la bandiera dell’Australia e che è tornata dopo un lungo periodo di infortunio. Nel tabellone maschile invece deve giocare Juan Martin Del Potro, impegnato contro Hyeon Chung che dopo aver rimontato Jack Sock prova a ritrovare quelle sensazioni che lo avevano spinto ad essere la grande sorpresa della prima parte di stagione. Per il resto siamo al terzo turno e, da oggi in avanti, tutti saranno impegnati ogni singolo giorno fino alla domenica, quando eventualmente si troveranno a disputare la rispettiva finale.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO

Due gli appuntamenti per seguire il torneo Atp Cincinnati 2018 in diretta tv: le partite degli uomini sono riservati agli abbonati al satellite, e precisamente sono su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 204), con la possibilità di attivare - senza costi aggiuntivi - il servizio di diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. I match delle donne sono invece su SuperTennis, web-tv federale aperta a tutti al canale 64 del televisore, e disponibile ovviamente in diretta streaming video su www.supertennis.tv. Ricordiamo anche il sito ufficiale del torneo, www.wsopen.com; e i relativi account presenti sui social network e dove raccogliere tutte le informazioni utili, in particolare facebook.com/cincytennis e, su Twitter, @cincytennis.

FEDERER MAYER

Roger Federer prosegue la sua corsa verso l’ottavo titolo al Western & Southern Open: inserito nella parte bassa del tabellone e senza l’assillo di dover affrontare l’arcirivale Rafa Nadal nell’ultimo atto (come sappiamo lo spagnolo ha dovuto dare forfait), gioca oggi contro Leonardo Mayer che ha battuto due volte in altrettanti incroci, e che si è qualificato al terzo turno facendo fuori Michael Mmoh e soprattutto Lucas Pouille. L’argentino può essere avversario ostico per la sua grinta e la capacità di non mollare mai, ma chiaramente il Re è nettamente favorito; qui non gioca da tre anni, cioè da quando ha incamerato l’ultimo trofeo, e ha tanta voglia di prendersi l’ennesimo Master 1000 della carriera. Il tabellone dice che ai quarti potrebbe incrociare il connazionale e amico Stan Wawrinka, mentre in semifinale gli avversari più tosti sarebbero Juan Martin Del Potro, Nick Kyrgios e quel Kevin Anderson con cui avrebbe la possibilità di vendicare la cocente sconfitta subita a Wimbledon. L’esordio contro Peter Gojowczyk è filato via liscio, senza troppi patemi; un Federer essenziale, che non ha messo le marce alte e si è preso la vittoria in maniera agevole e in stile, come piace a lui.

KERBER KEYS

Tra le sfide del tabellone femminile, spicca senza dubbio quella tra Angelique Kerber, numero 4 del tabellone e vincitrice di Wimbledon, e Madison Keys che ha eliminato la nostra Camila Giorgi, chiudendo così la partecipazione italiana a Cincinnati. La tedesca ha giocato la finale del Western & Southern Open nel 2012, quando aveva battuto Serena Williams per poi arrendersi a Na Li; ancora una volta sta stupendo per come è riuscita ad elevare il suo livello di gioco, facendo fronte a un brutto 2017 - dopo il 2016 trionfale, che l’aveva vista salire al numero 1 Wta - e ottenendo già due titoli, uno dei quali è il più prestigioso di tutti. Ha giocato due finali contro la Keys, perdendone una a Eastbourne (erba) e imponendosi sulla terra verde di Charleston; l’americana, cui manca ancora il grande titolo per fare il vero salto di qualità, rimane una minaccia per tutte ed è ormai una solida realtà del circuito ma non ha mai trovato la giusta continuità. Agli ultimi Us Open ha raggiunto la finale, ma quel risultato rimane di fatto una perla rara; ci sono anche gli ultimi atti persi a Roma e Montréal ma stiamo ormai parlando di 2016, dunque ora c’è bisogno di una sterzata. Chi delle due dovesse vincere troverebbe Caroline Garcia o la sorpresa Aryna Sabalenka, che ha eliminato Karolina Pliskova; poi eventualmente un quarto di finale più abbordabile e una semifinale contro Simona Halep.

© Riproduzione Riservata.