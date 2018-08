Palio di Siena 16 agosto 2018/ Streaming video e diretta tv Rai: orario e vincitore (Madonna Assunta)

Diretta Palio di Siena 2018 info streaming video e tv: orario della corsa del 16 agosto e programma. Finalmente è arrivato il giorno dedicato alla Madonna Assunta, Piazza del Campo è pronta

16 agosto 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Palio di Siena (LaPresse)

Oggi giovedì 16 agosto è il giorno del Palio di Siena 2018: naturalmente parliamo della corsa dedicata alla Madonna Assunta, il secondo Palio di Siena dell’anno dopo quello che è già stato disputato il 2 luglio. Questa intensa e lunghissima giornata è già cominciata: l’ultima prova, la cosiddetta “Provaccia”, è stata vinta stamattina dalla Giraffa. Dopo tre mosse invalidate a causa di pressioni di alcuni cavalli al canape, al quarto allineamento entra subito la Lupa. Mossa valida e ottimo spunto al via di Civetta, Leocorno e Drago. Al primo San Martino i cavalli vengono tutti richiamati e si va lentamente al secondo San Martino, dove passa davanti il Nicchio. Anche l'ultimo giro continua con un tempo di galoppo lentissimo e all'ultimo Casato va davanti la Giraffa che si aggiudica la prova con Francesco Caria detto Tremendo su Queen Winner. Ricordiamo dunque quali sono le dieci Contrade che questa sera disputeranno il Palio in Piazza del Campo: si tratta di Civetta, Drago, Pantera, Valdimontone, Nicchio, Leocorno, Giraffa, Bruco, Tartuca e Lupa.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

Per vivere tutte le emozioni del Palio di Siena 2018 ricordiamo che, come da consolidata tradizione, ci sarà la diretta tv su Rai Due, che comincerà già alle ore 18.10 per vivere anche tutte le emozioni dei vari momenti che precedono la partenza della gara. Se non potrete mettervi davanti a un televisore, ricordiamo che la diretta streaming video sarà gratuita e disponibile per tutti tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play.

PALIO DI SIENA 2018: IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Detto della provaccia e ricordato che ancora prima è stata celebrata la tradizionale "Messa del fantino”. Nella mattinata ecco pure la riunione di capitani e fantini, che si riuniscono in Comune per l'iscrizione del fantino e la presentazione del giubbetto che indosserà in corsa. Alle ore 14.30 ci sarà la benedizione del cavallo e del fantino in ogni singola contrada. Poi le le comparse delle Contrade e i figuranti del Comune attraversano il centro storico soffermandosi in Piazza Salimbeni, al "casino dei Nobili", davanti a Palazzo Chigi Saracini e in Piazza del Duomo ad eseguire la sbandierata. Alle ore 15.50 parte il corteo dal cortile del Palazzo del Governo in Piazza del Duomo, per raggiungere Piazza del Campo, che dopo un’ora entra nella Piazza, secondo l’ordine della prima prova. Alle ore 17.45 viene chiuso l'ultimo accesso alla Piazza di Via Dupré: si raccomanda di non accalcarsi all'ultimo momento e di arrivare per tempo. Alle ore 19.00 il drappellone - in questa occasione realizzato dall'artista belga Charles Szymkowicz - viene issato sul Palco dei Giudici mentre si effettua la sbandierata finale, detta "della Vittoria" dei diciassette alfieri di tutte le Contrade. A quel punto può iniziare la procedura di partenza, che sappiamo essere un’operazione delicata e che può richiedere diversi tentativi, ma ormai tutto è pronto.

