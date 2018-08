Pogba vs Mourinho: lite infuocata/ Il francese vuole lasciare il Manchester United: Spagna o Juventus?

Paul Pogba vs José Mourinho - LaPresse

E’ ormai un separato in casa Pogba nel Manchester United. Il neo-campione del mondo con la Francia, ex stella della Juventus, ha ormai logorato il proprio rapporto (forse mai nato), con il tecnico José Mourinho. A conferma di ciò, quanto riportato questa mattina dall’inserto sportivo del tabloid britannico Sun, che ha scovato un recente botta e risposta fra il centrocampista transalpino e lo Special One. Citando una fonte anonima all’interno dello spogliatoi, il quotidiano inglese riporta le parole dei due: «Qui non sono felice ma non dico altro – avrebbe confessato Pogba ai compagni dopo la partita con il Leicester - se no mi multano».

RIUSCIRA’ A FARE LE VALIGIE?

«Se vuoi nuovamente lasciare Manchester – le parole di Mourinho all’ex bianconero - devi solo chiedermi di lasciarti partire. E se hai qualche problema, parlane con me faccia a faccia e non ai media». Pogba avrebbe replicato a sua volta: «Se vuoi parlarmi, chiama il mio agente». A questo punto resta da capire se il francese riuscirà a lasciare i Red Devils nonostante il mercato sia già chiuso. In Spagna la finestra è aperta fino al 31, mentre in Italia fino a domani, anche se attualmente non sembra esservi alcuna squadra del Bel Paese in grado di potersi assicurare Pogba, al di fuori della sola Juventus.

