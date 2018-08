Probabili formazioni/ Atalanta Hapoel Haifa: info e orario, quote e novità live (Europa League)

Probabili formazioni Atalanta Hapoel Haifa: info e orario, quote e novità live sugli schieramenti delle due squadre che si affrontano nel ritorno del terzo turno preliminare di Europa League

16 agosto 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Atalanta Hapoel Haifa, Europa League (Foto LaPresse)

Atalanta Hapoel Haifa, alle ore 20:00 di giovedì 16 agosto, rappresenta il ritorno del terzo turno preliminare di Europa League 2018-2019: quasi una formalità per la Dea che, reduce dal 4-1 dell’andata, vede da molto vicino la qualificazione agli spareggi che saranno l’ultimo ostacolo prima di arrivare alla fase a gironi. Una partita comunque da prendere con le molle soprattutto in questo periodo della stagione, ma nella quale Gian Piero Gasperini potrebbe permettersi di far riposare qualche titolare; a questo proposito andiamo a vedere in maniera ravvicinata in che modo i due allenatori potrebbero presentare le loro squadre sul terreno di gioco, analizzando approfonditamente le probabili formazioni di Atalanta Hapoel Haifa.

QUOTE E PRONOSTICO

Atalanta nettamente favorita secondo le quote fornite dall'agenzia di scommesse Snai: il segno 1 che identifica la vittoria della Dea ha infatti un valore di 1,15 contro il 15,00 che accompagna il segno 2, da giocare qualora pensiate che l'Hapoel Haifa possa vincere a Reggio Emilia. Sarebbe di 6,75 volte la somma messa sul piatto il guadagno in caso di segno X, che naturalmente è quello sul quale dovrete puntare per l'eventualità del pareggio.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA HAPOEL HAIFA

LE SCELTE DI GASPERINI

Gasperini potrebbe rinunciare a qualcuno dei diffidati in vista degli spareggi: dunque in difesa può tornare utile Mancini che giocherebbe al posto di Toloi, con Andrea Masiello e Palomino invece confermati davanti a Etrit Berisha. In mediana scatta l’ora di Pasalic, che dopo il gol dell’andata potrebbe essere titolare: il croato sulla carta dovrebbe sostituire De Roon, piazzandosi dunque sulla mezzala con Freuler che sarà ancora il regista designato e Pessina che sembra essere favorito per agire come secondo interno. Ai lati, l’Atalanta schiera Hateboer e Castagne: possibile che a riposare sia Gosens, che è stato ammonito una settimana fa. In attacco da capire chi tra Musa Barrow e Duvan Zapata sarà titolare al fianco di Alejandro Gomez, in realtà a fare panchina potrebbe essere lo stesso Papu e in questo senso può rientrare nelle rotazioni Cornelius che, reduce da un buon Mondiale, ha giocato uno spezzone nella partita di andata e sembra essere pronto.

GLI 11 DI KLINGER

Quasi eliminato, l’Hapoel Haifa potrebbe riproporre gli stessi undici dell’andata oppure provare una variazione sul tema: nella prima ipotesi, e sempre secondo il 4-3-3, il tecnico Nir Klinger manderà in campo Setkus tra i pali con Malul e Dilmoni che agiscono sulle corsie laterali, mentre in mezzo alla difesa agiranno Kapiloto e Tamas. In mediana c’è la regia dello svedese Sjostedt, con Plakushchenko e Vermouth che gli faranno compagnia dovendo avere un atteggiamento propositivo partendo dalle mezzali; dovranno infatti accompagnare l’azione del tridente offensivo, nel quale Papazoglou rimane come riferimento per i due laterali che dovrebbero essere Buzaglo, il giocatore che ha segnato il gol del momentaneo e illusorio vantaggio all’andata, e Ginsari. In alternativa potrebbe essere inserito uno tra Elbaz - già visto una settimana fa - e Zamir, un trequartista che eventualmente è in grado di allargare il suo raggio di azione.

IL TABELLINO

ATALANTA (3-5-2): 1 E. Berisha; 5 A. Masiello, 23 G. Mancini, 6 Palomino; 33 Hateboer, 22 Pessina, 11 Freuler, 88 Pasalic, 21 Castagne; 99 Barrow, 10 A. Gomez

A disposizione: 95 Gollini, 2 Toloi, 15 De Roon, 4 Valzania, 8 Gosens, 91 D. Zapata, 9 Cornelius

Allenatore: Gian Piero Gasperini

HAPOEL HAIFA (4-3-3): 13 Setkus; 4 Malul, 55 Kapiloto, 30 Tamas, 18 Dilmoni; 7 Plakushchenko, 2 Sjostedt, 14 Vermouth; 77 Buzaglo, 19 Papazoglou, 10 Ginsari

A disposizione: 1 Kadoch, 51 Mitrevski, 23 Hadida, 26 Mishpati, 6 Arel, 11 Zamir, 17 Elbaz

Allenatore: Nir Klinger

© Riproduzione Riservata.