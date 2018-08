Rinviate Milan-Genoa, Sampdoria-Fiorentina?/ Quando giocano, attesa per la decisione dopo il crollo del ponte

Sampdoria Fiorentina e Milan Genoa, valide per la prima giornata della Serie A, potrebbero essere rinviate: si attende la decisione della Lega dopo il crollo del Ponte Morandi a Genova

16 agosto 2018 Claudio Franceschini

Il ponte Morandi crollato a Genova (Foto LaPresse)

La prima giornata del campionato di Serie A 2018-2019 potrebbe giocarsi senza due partite: Sampdoria-Fiorentina e Milan-Genoa, entrambe in programma alle ore 20:30 di domenica 19 agosto, in questo momento sono a rischio e oggi - giovedì 16 agosto - potrebbe arrivare la decisione definitiva della Lega. Massimo Ferrero ha già presentato richiesta formale: la tragedia che ha colpito la città di Genova martedì (il crollo del ponte Morandi, che ha fatto tante vittime) non può lasciare indifferenti, e spesso e volentieri il mondo del calcio si è mobilitato anche attivamente. Che Sampdoria-Fiorentina si possa giocare domenica è particolarmente complicato: la viabilità cittadina in questo momento è compromessa, sarebbe difficile anche solo garantire il regolare afflusso allo stadio Luigi Ferraris e dunque, in attesa dell’ufficialità, restiamo convinti che la prima giornata di campionato per blucerchiati e viola sarà rinviata a data da destinarsi. Diverso il caso di Milan-Genoa, che si gioca a San Siro; qui però bisogna considerare l’impatto emotivo della tragedia sui calciatori e i tifosi del Grifone.

ANCHE MILAN GENOA RINVIATA?

Ad esempio, Domenico Criscito - il capitano della squadra - ha rivelato di essere passato sul ponte Morandi dieci minuti prima del crollo; tutta la città è in ginocchio e il Grifone, uno dei suoi principali rappresentanti in ambito nazionale, non può restare indifferente. In questo senso è già arrivato un comunicato da parte degli Ultras che hanno fatto sapere come in rispetto ai morti e alle condizioni di Genova non prenderanno parte alla trasferta di Milano, essendo preoccupati del “prossimo futuro di una città che vive da lustri difficoltà importanti”. Non è ancora chiaro se la società rossoblu abbia richiesto alla Lega il rinvio ufficiale della partita; oggi dovrebbero arrivare comunicazioni in merito, anche perchè il tempo stringe e, eventualmente, fra tre giorni le quattro squadre coinvolte dovrebbero scendere in campo per aprire il campionato di Serie A. Staremo a vedere, restiamo in attesa di novità in merito ma, ripetiamo, al momento appare difficile che Sampdoria-Fiorentina e Milan-Genoa si giochino regolarmente domenica.

© Riproduzione Riservata.