Risultati Europa League/ Diretta gol live score delle partite (ritorno 3° turno preliminare)

Risultati Europa League, diretta gol live score delle partite in programma oggi giovedì 16 agosto per il ritorno del terzo turno preliminare. Oggi in campo anche l'Atalanta.

16 agosto 2018 Mauro Mantegazza

Risultati Europa League - LaPresse

L’Europa League torna protagonista oggi, giovedì 16 agosto 2018, con le partite di ritorno del terzo turno preliminare, l’ultimo in attesa dei play off, ultimo ostacolo estivo sul lungo cammino verso la fase a gironi. In campo anche l’Atalanta di Gasperini, nella sua casa “europea” di Reggio Emilia: la Dea oggi se la vedrà con l’Hapoel Haifa, ma non ci dovrebbero essere particolari problemi dopo il perentorio successo per 1-4 ottenuto settimana scorsa all’andata in Israele, punteggio nettissimo che dovrebbe rendere una pura formalità il ritorno di questa sera per i nerazzurri, che hanno cominciato bene il loro secondo cammino consecutivo in Europa League dopo la splendida figura fatta nel corso della scorsa edizione. Prima però di vedere che cosa ci offre il programma ufficiale delle partite per il ritorno del terzo turno preliminare della Europa League, ricordiamo che il primo fischio d’inizio oggi si udirà alle ore 16.00 italiane, mentre l’ultimo non è atteso prima delle ore 21.30. Basterebbe già questo semplice dato cronologico a dire che le partite di oggi ci porteranno in giro per ogni angolo d’Europa.

IL PROGRAMMA DELLE GARE

Si parte dunque, come già accennato, alle ore 16.00 con Kairat-Sigma; alle ore 17.00 ecco Progres-Ufa e alle ore 17.30 avrà inizio AEK Larnaca-Sturm Graz, mentre alle ore 18.00 sarà la volta di HJK Helsinki-Olimpia Lubiana. Ecco poi alle ore 18.30 Universitatea Craiova-Lipsia e Copenaghen-Cska Sofia, la sfida da cui uscirà la prossima avversaria dell’Atalanta (salvo crolli nerazzurri). Alle ore 19.00 si entrerà decisamente nel vivo, sarà l’orario d’inizio di molte partite: Kukes-Torpedo Kutaisi, Apoel Nicosia-Hapoel Beer Sheva, Midtjylland-TNS, Suduva-Spartaks Jurmala, Cluj-Alashkert, Zalgiris-Siviglia, Molde-Hibernian e Zenit San Pietroburgo-Dinamo Minsk. Alle ore 19.30 si giocano Lucerna-Olympiakos e Maccabi Tel Aviv-Pyunik, mentre alle ore 19.45 ecco Dinamo Brest-Apollon Limassol e LASK Linz-Besiktas. Alle ore 20.00 altra raffica di incontri con Atalanta-Hapoel Haifa e poi Dudelange-Legia Varsavia, Zrinjski-Ludogorets, Brondby-Spartak Subotica e Basilea-Vitesse Arnhem. Alle ore 20.15 ci attendono Maribor-Rangers Glasgow e Lech Poznan-Genk, mentre alle ore 20.30 sono in programma Gent-Jagiellonia, Feyenoord-Trencin, Rapid Vienna-Slovan Bratislava, Steaua Bucarest-Hajduk Spalato e Partizan Belgrado-Nordsjaelland. Si continua a ritmi altissimi e alle ore 20.45 eccovi dunque Rosenborg-Cork, Bordeaux-Mariupol, Burnley-Istanbul Basaksehir e Rijeka-Sarpsborg. Siamo ormai quasi in conclusione: ci mancano alle ore 21.00 Valur-Sheriff Tiraspol e alle ore 21.30 Sporting Braga-Zorya.

RISULTATI EUROPA LEAGUE

Ore 16.00

Kairat-Sigma

Ore 17.00

Progres-Ufa

Ore 17.30

AEK Larnaca-Sturm Graz

Ore 18.00

HJK Helsinki-Olimpia Lubiana

Ore 18.30

Universitatea Craiova-Lipsia

Copenaghen-Cska Sofia

Ore 19.00

Kukes-Torpedo Kutaisi

Apoel Nicosia-Hapoel Beer Sheva

Midtjylland-TNS

Suduva-Spartaks Jurmala

Cluj-Alashkert

Zalgiris-Siviglia

Molde-Hibernian

Zenit San Pietroburgo-Dinamo Minsk

Ore 19.30

Lucerna-Olympiakos

Maccabi Tel Aviv-Pyunik

Ore 19.45

Dinamo Brest-Apollon Limassol

LASK Linz-Besiktas

Ore 20.00

Atalanta-Hapoel Haifa

Dudelange-Legia Varsavia

Zrinjski-Ludogorets

Brondby-Spartak Subotica

Basilea-Vitesse Arnhem

Ore 20.15

Maribor-Rangers Glasgow

Lech Poznan-Genk

Ore 20.30

Gent-Jagiellonia

Feyenoord-Trencin

Rapid Vienna-Slovan Bratislava

Steaua Bucarest-Hajduk Spalato

Partizan Belgrado-Nordsjaelland

Ore 20.45

Rosenborg-Cork

Bordeaux-Mariupol

Burnley-Istanbul Basaksehir

Rijeka-Sarpsborg

Ore 21.00

Valur-Sheriff Tiraspol

Ore 21.30

Sporting Braga-Zorya

© Riproduzione Riservata.