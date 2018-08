Steven Nzonzi alla Roma, presentazione/ Info streaming video e diretta tv: parla il nuovo acquisto

Diretta Steven Nzonzi, presentazione info streaming video e tv: parla il nuovo acquisto della Roma, appuntamento a Trigoria alle ore 13.00 (oggi 16 agosto)

16 agosto 2018 Redazione

Steven Nzonzi (LaPresse)

Oggi giovedì 16 agosto è il giorno della presentazione di Steven Nzonzi, il calciatore francese nuovo acquisto della Roma: l’appuntamento è dunque alle ore 13.00 per la conferenza stampa presso il centro tecnico sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria, casa della Roma e dunque adesso anche di Nzonzi. Il centrocampista ex Siviglia è arrivato a Roma due giorni fa con un volo privato proprio dalla città spagnola, dopo le visite mediche di rito ha firmato un contratto che lo legherà alla società giallorossa per le prossime quattro stagioni e conosciamo anche il numero di maglia che indosserà Nzonzi, il 42. Adesso però siamo curiosi di sentire le prime parole di Nzonzi da calciatore della Roma, anche perché per Monchi ed Eusebio Di Francesco si tratta di un innesto importante: basterebbe dire che Nzonzi appena un mese fa si è laureato campione del Mondo con la Nazionale francese, è dunque un nome di qualità per il centrocampo della Roma nella stagione che ormai sta per cominciare.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PRESENTAZIONE

Per seguire la conferenza stampa di presentazione di Steven Nzonzi alla Roma, il principale punto di riferimento sarà il canale tematico Roma TV. Appuntamento dunque per la diretta tv alle ore 13.00 sul canale numero 213 della piattaforma satellitare Sky, per il quale però è previsto un abbonamento a parte e che non è compreso nel pacchetto della diretta streaming video di Sky Go. Ecco allora che per una platea più ampia potranno essere fondamentali i collegamenti che i notiziari sportivi di tutte le reti certamente faranno per ascoltare le parole del campione del Mondo che la Roma ha appena acquistato dal Siviglia.

STEVEN NZONZI, IL NUOVO COLPO DELLA ROMA

Abbiamo segnalato dunque la magica estate di Steven Nzonzi e di tutta la Francia: il centrocampista ex Siviglia ha giocato in totale cinque partite di Russia 2018, anche se una sola da titolare. Il c.t. Didier Deschamps tuttavia ha grande fiducia in lui, come dimostra il fatto che sia nei quarti, sia in semifinale ed infine pure nella finalissima contro la Croazia abbia schierato Nzonzi a partita in corso. Per quanto riguarda invece la carriera nei club, segnaliamo che il giocatore classe 1988 ha ormai maturato eccellenti esperienze nei principali campionati europei: Nzonzi infatti ha giocato per sei stagioni nella Premier League inglese, prima con la maglia del Blackburn e poi con quella dello Stoke City, prima di passare al Siviglia e giocare per tre anni nella Liga spagnola e adesso approdare nella nostra Serie A. Nel suo palmares ecco l’Europa League vinta proprio con il Siviglia nella stagione 2015-2016, oltre naturalmente al Mondiale di Russia 2018. In Nazionale ha esordito nel novembre dell’anno scorso e ha accumulato in totale nove presenze, delle quali come detto ben cinque nel recente torneo iridato.

