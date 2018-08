Vincitore Palio di Siena Assunta 16 agosto 2018/ 10 contrade per il drappellone: favoriti, quote e sorprese

Chi sarà il vincitore del Palio di Siena del 16 agosto 2018? C'è grande attesa in Piazza del Campo, dove le dieci contrade che partecipano alla corsa sono già pronte a darsi battaglia

16 agosto 2018 Claudio Franceschini

Chi sarà il vincitore del Palio di Siena del 16 agosto 2018? (Foto LaPresse)

Chi sarà il vincitore del Palio di Siena 2018? C’è grande attesa per conoscere il nome della contrada che si imporrà nella famosissima carriera della città toscana. Quella del 16 agosto è dedicata all'Assunta: nell’albo d’oro il vincitore di oggi succederà al Drago che ha trionfato lo scorso 2 luglio, mentre se ci riferiamo soltanto alla corsa del giorno allora troviamo il nome dell’Onda, che si era imposta un anno fa. Come sempre le contrade partecipanti sono 10: sette sono quelle che non hanno corso il corrispettivo Palio dell’anno precedente, le tre mancanti arrivano attraverso un sorteggio. Da qui sono uscite Bruco, Lupa e Valdimontone; le altre invece sono Civetta, Drago, Giraffa, Leocorno, Nicchio, Pantera e Tartuca. Scopriamo subito che mancano due contrade “importanti”: innanzitutto l’Oca, che è la più vincente di sempre con 65 titoli (l’ultimo nel luglio di cinque anni fa), e poi la “nonna”, termine per definire la contrada cui la vittoria manca da più tempo. Si tratta dell’Aquila, che non festeggia addirittura da 26 anni e vedrà la sua striscia di astinenza allungata. Potrebbe fare doppietta annuale il Drago, all'Onda invece sarà preclusa la possibilità di centrare il bis nel Palio dell'Assunta, cosa che peraltro non succede da oltre vent'anni.

L’ALBO D’ORO DEL PALIO DI SIENA

Tra le contrade che partecipano al Palio dell’Assunta, quella con più vittorie è la Tartuca: per lei 47,5 affermazioni, i mezzi punti sono dovuti ad un palio che si era corso nel XVIII secolo e che aveva visto assegnata la vittoria ex aequo con l’Onda. Troviamo poi il Valdimontone con 44 e il Nicchio con 42; le altre contrade più vincenti non correranno questa sera, e dunque non potranno aumentare il loro bottino. Nel XXI secolo sono ancora tre le contrade che devono vincere un Palio di Siena: oltre all’Aquila ci sono anche Chiocciola e Nicchio, quest’ultima è l’unica che oggi potrebbe cancellare lo zero da una casella che vede primeggiare Selva e Tartuca, entrambe con 4 carriere vinte. Parlando dei singoli secoli, il record spetta all’Oca che sia nel XIX che XX ha vinto 20 volte; l’ultima contrada a vincere entrambe le corse annuali è la Lupa che ci è riuscita nel 2016 - e non aveva mai trionfato nell’attuale secolo - mentre per trovare l’ultima a trionfare nel Palio dell’Assunta per due anni consecutivi dobbiamo tornare all’inizio degli anni Novanta, con il Drago che si era imposto nel 1992 e nel 1993, sempre con Giuseppe Pes (detto il Pesse) come fantino, prima su Pytheos e poi su Vittorio che però era arrivato scosso al traguardo.

© Riproduzione Riservata.