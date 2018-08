Vrsaljko, Inter / "Siamo pronti per lo Scudetto e su Modric vi dico..."

Vrsaljko, Inter: il terzino croato sottolinea come la squadra nerazzurra sia pronta a lottare per lo Scudetto. Si mette poi a parlare del compagno di Nazionale Luka Modric e sul suo futuro.

16 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Vrsaljko, Inter - La Presse

Sime Vrsaljko è carico per la sua nuova avventura e dopo aver vinto l'Europa League con l'Atletico Madrid torna a giocare in Italia con la maglia dell'Inter. Il sogno è lo Scudetto e nella conferenza di presentatore il calciatore ex Sassuolo e Genoa non lo nega: "Se l'Inter è pronta per lottare per lo Scudetto? Penso proprio di sì. Abbiamo una squadra con giocatori di grande esperienza e tanti giovani che hanno la forza per lottare. Possiamo ottenere un grande risultato, ma serve anche fortuna poi. Vedremo come andranno le cose". Il terzino di sicuro sarà un'arma importante per Luciano Spalletti che ha così trovato un terzino di assoluto livello in grado di fare la differenza anche in fase offensiva. Sarà interessante capire se riuscirà a dimostrare tutta la sua qualità anche con la maglia dell'Inter dopo un'avventura importante con i colchoneros.

"HO SEMPRE PENSATO ALL'INTER"

Nella conferenza stampa di presentazione Sime Vrsaljko ha svelato un particolare che farà molto felice i tifosi nerazzurri: "Ho sempre pensato all'Inter, anche prima di andare all'Atletico Madrid. In Italia sto veramente bene, qui è cominciata la mia avventura e mi sento davvero molto bene. Qui è cominciata la mia avventura e mi sento a casa. Siamo una squadra forte, con esperienza e giovani di grande talento in rosa. Possiamo fare grande cose ma vedremo cosa ci dirà il campo". Sime Vrsaljko partirà titolare per giocare sulla corsia sinistra, in grado di fare la differenza sia in fase difensiva che in quella offensiva. Inoltre Luciano Spalletti potrà utilizzarlo sia sulla corsia destra che su quella sinistra indifferentemente. Partirà titolare a destra, ma potrà essere utile anche sull'altra corsia. Su Modric poi fa sognare i tifosi: "E' un amico e ho grande rispetto per lui. Dovrà decidere quello che vuole fare e non è giusto che parli io per lui".

