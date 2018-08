Diretta/ Atp Wta Cincinnati 2018 Djokovic Dimitrov streaming video e tv: programma condizionato dalla pioggia

Diretta Atp Wta Cincinnati 2018, streaming video e tv: programma condizionato dalla pioggia nel torneo di tennis dell'Ohio, venerdì in campo Federer e Djokovic ancora per il terzo turno

17 agosto 2018 - agg. 17 agosto 2018, 14.55 Claudio Franceschini

Diretta Atp Wta Cincinnati 2018: gioca anche Novak Djokovic (Foto LaPresse)

Come abbiamo già detto, il torneo Atp Wta Cincinnati 2018 è stato caratterizzato dalla pioggia: sia mercoledì che giovedì il maltempo ha ritardato le partite di entrambi i tabelloni. Come risultato, il torneo maschile è ancora fermo a due qualificati ai quarti: si tratta di Milos Raonic, che abbiamo citato in precedenza, e di Pablo Carreno Busta che ha saputo battere Robin Haase (l’olandese aveva fatto il colpo contro Alexander Zverev). Mancano dunque ben sei giocatori per completare il quadro dei quarti: certo non siamo in alto mare perchè tre delle sei sfide sono già cominciate e due sono al terzo set, ma se tutto va bene già oggi alcuni tennisti dovranno scendere in campo due volte per mettersi in pari. E’ quello che avrebbe dovuto fare ieri Simona Halep: la numero 1 Wta ha impiegato pochi minuti per chiudere l’impegno di secondo turno contro Ajla Tomljanovic, ma poi non ha avuto il tempo materiale per affrontare Ashleigh Barty. Lo farà oggi ma ancora con una partita di ritardo rispetto a quello che sarebbe il regolare programma del Western & Southern Open; vedremo se oggi il meteo darà una tregua. (agg. di Claudio Franceschini)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO

Come sempre il torneo Atp Wta Cincinnati 2018 viene trasmesso in diretta tv: le partite del tabellone maschile sono riservate agli abbonati al satellite, nello specifico sul canale Sky Sport Uno (201) con la possibilità di seguire la programmazione in mobilità su PC, tablet e smartphone, collegando fino ad un massimo di due dispositivi ai dati del proprio abbonamento, così da attivare la diretta streaming video con l’applicazione Sky Go. Le sfide femminili invece sono su SuperTennis, web-tv federale al numero 64 del televisore (oppure al 224 del decoder satellitare) e in diretta streaming video accedendo senza costi al sito www.supertennis.tv.

KERBER E STEPHENS GIA' ELIMINATE

Nel torneo Wta Cincinnati 2018 continuano le grandi sorprese: la giornata di giovedì, pure condizionata dalla pioggia, ci ha regalato eliminazioni illustri. Quella di Angelique Kerber, campionessa a Wimbledon e finalista qui nel 2012: la tedesca è partita alla grande contro Madison Keys ma non è riuscita a contenere il ritorno dell’americana, che si è presa la vittoria per 2-6 7-6 6-4 volando ai quarti. Dove affronterà Aryna Sabalenka, che continua a suscitare clamore: la giovane bielorussa ha piegato la testa di serie numero 6 Caroline Garcia con il risultato di 6-4 3-6 7-5, altra vittoria di prestigio dopo aver eliminato Karolina Pliskova. Abbiamo già parlato di Amanda Anisimova, che però è “solo” al terzo turno; il colpo vero lo ha fatto Elise Mertens, che ha battuto Sloane Stephens (7-6 6-2) cancellando alla testa di serie numero 3 due set point consecutivi. Match splendido questo, caratterizzato da scambi lunghi ed entrambe le giocatrici propositive alla ricerca degli angoli e del punto. Lo ha vinto la belga del ’96, che adesso troverà una Petra Kvitova in particolare forma. (agg. di Claudio Franceschini)

ORARIO E PRESENTAZIONE DEL TORNEO

E’ un torneo Atp Wta Cincinnati 2018 condizionato dalla pioggia, quello che si sta giocando in Ohio: a partire dalle ore 17:00 italiane infatti si devono ancora completare o giocare da zero alcuni match del terzo turno, ma in parallelo si procederà ai quarti di finale. Avremo in campo anche Roger Federer, che non ha nemmeno iniziato il suo match contro Leonardo Mayer; siamo invece all’inizio del terzo set tra Novak Djokovic e Grigor Dimitrov, con il serbo che – come già gli era accaduto contro Adrian Mannarino – ha rimontato lo svantaggio e adesso appare favorito per volare ai quarti. Nel tabellone femminile siamo leggermente più avanti: certo mancano tre match degli ottavi ma uno di questi, quello tra Anett Kontaveit e Kiki Bertens, è già iniziato e l’estone ha un break di vantaggio nel secondo set (4-1) avendo però perso il primo.

FEDERER E DJOKOVIC IN CAMPO

Dunque Roger Federer e Novak Djokovic, che sono i principali indiziati per la vittoria del titolo Western & Southern Open, tornano in campo: abbiamo già parlato ieri della sfida che attende lo svizzero, mentre il serbo come detto è partito male (2-6) ma è stato in grado di elevare il suo livello di gioco e di sfruttare i cali di concentrazione di Dimitrov per andare a prendersi il secondo set (6-3) e rimettersi in carreggiata. In caso di vittoria lo svizzero affronterebbe uno tra Marton Fucsovics e Stan Wawrinka che sono 1-2 nel primo set, mentre per Djokovic, a caccia del completamento del circuito Master 1000, l’avversario sarebbe Milos Raonic che ha superato senza patemi il derby canadese contro Denis Shapovalov. Un set pari anche tra Karen Khachanov e Marin Cilic: il croato ha vinto a Cincinnati l’unico Master 1000 della carriera ma deve stare attento al giovane russo, che ha tutto per fare il colpo grosso come ha dimostrato nei turni precedenti. Il tabellone femminile come sempre riserva grandi sorprese: Amanda Anisimova ha raggiunto il terzo turno (gioca contro Elina Svitolina) e Aryina Sabalenka ha eliminato anche Caroline Garcia prendendosi i quarti. In più, Madison Keys ha rimontato in maniera vincente la campionessa di Wimbledon Angelique Kerber.

IL BIG MATCH

Senza ombra di dubbio il big match del giorno è quello che oppone Nick Kyrgios, testa di serie numero 15 del tabellone, a Juan Martin Del Potro. L’argentino ha impressionato nella sfida di secondo turno contro Hyeon Chung: in particolare ha fatto scalpore il 55% di punti ottenuti sul servizio del giovane sudcoreano, ancora incapace di ritrovarsi dopo la grande corsa della prima metà di stagione ma, soprattutto, in totale balia di un avversario che vale sicuramente i migliori al mondo quando è al 100%. Oggi però Del Potro dovrà stare attento: Kyrgios è un giocatore capace di battere chiunque se in giornata e con la concentrazione ai massimi livelli. Gli manca ancora il grande successo in carriera: il miglior risultato lo ha ottenuto proprio qui lo scorso anno, quando ha ottenuto la finale poi persa contro Grigor Dimitrov. In palio, per chi vincerà e passerà il turno, c’è un quarto di finale contro uno tra Kevin Anderson e David Goffin. Il sudafricano è in un grande periodo (ha giocato la finale a Wimbledon, dove ha eliminato Federer in una partita che sostanzialmente aveva già vinto), ma il belga sta ritrovando la migliore forma fisica e tecnica e in Ohio ha guadagnato credito battendo Stefanos Tsitsipas, che giusto una settimana fa aveva destato grande sensazione giocando la finale di Toronto (poi persa contro Rafa Nadal). Sono questi due incontri che dovremo guardare con particolare attenzione nella giornata di Cincinnati.

