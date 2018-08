Bruno Senna, fattura durante le libere / Wec, video: uscita fuori pista durante la sessione a Silverstone

Bruno Senna, fattura durante le libere: Wec, video. Il pilota della Rebellion LMP1 esce fuori di pista durante la prima sessione di prove a Silverstone e si rompe la caviglia.

17 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Bruno Senna, fattura durante le libere - La Presse

Bruno Senna ha riportato una brutta frattura alla caviglia durante le prove libere di Wec uscendo fuori pista con la sua monoposto durante le prove libere sul circuito di Silverstone. Il pilota della Rebellion LMP1 per fortuna però non ha riportato ulteriori problemi fisici in merito al terribile impatto contro le barriere alla curva Copse dove girava ad altissima velocità. Nonostante la frattura il pilota brasiliano di 34 anni è riuscito ad abbandonare la monoposto da solo, soccorso immediatamente e portato al centro medico dove gli è stata diagnosticata appunto la frattura della caviglia. Non sarà quindi possibile per Bruno Senna scendere in pista nel weekend e per lui sarà d'obbligo fermarsi per un periodo non breve. Al momento non è chiaro se dovrà essere sottoposto o meno a intervento chirurgico per sistemare la frattura in questione.

DANNI ANCHE ALLA MACCHINA

L'infortunio di Bruno Senna, con conseguente rottura della caviglia, è arrivato in seguito a una brutta uscita di pista con la sua monoposto. Sarà importante ora capire se la sua vettura sarà rimessa in piedi e sarà così possibile per i compagni di Bruno Senna scendere in pista. La Formula E da anni ormai è l'ambiente naturale per il pilota che dovrà stare a lungo fuori per infortunio. La sessione di prove a Silverstone è stata comandata dalla Toyota dopo che è stata fermata con una bandiera per circa mezz'ora. Staremo a vedere quando il pilota sarà pronto per cercare di tornare in pista con ancora più determinazione di quanto fatto fino a questo momento.

