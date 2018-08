De Laurentiis attacca la Roma/ L'accusa di ADL: "il vero proprietario è lo stesso del Liverpool"

Dichiarazioni non indifferenti da parte di Aurelio De Laurentiis, che lancia il sospetto sulla connessione tra Roma e Liverpool in merito all'affare che ha portato Alisson ai Reds

17 agosto 2018 Claudio Franceschini

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli (Foto LaPresse)

E’ un Aurelio De Laurentiis a tutto tondo quello che ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. A ormai due giorni dall’esordio in campionato del suo Napoli – impegnato sul campo della Lazio, sabato sera – il presidente partenopeo ha parlato di tanti argomenti, ma ce n’è uno che in particolare ha destato l’attenzione: un “attacco”, se vogliamo definirlo così, alla Roma con cui, peraltro, il Napoli si è trovato a lottare negli ultimi anni per il ruolo di anti-Juventus. I giallorossi hanno terminato più volte al secondo posto, ma i partenopei si sono maggiormente avvicinati allo scudetto; in attesa di scoprire come andranno le cose nel campionato che va a cominciare, De Laurentiis non ha mancato di lanciare una frecciata alla società. “Qualche anno fa un uccellino mi ha detto nell’orecchio che il vero proprietario della Roma sia anche quello del Liverpool, ho sempre questo dubbio”: parole che certo non possono lasciare indifferenti. Il presidente dei Reds è Tom Werner, che è di New York a differenza di James Pallotta (del Massachusetts) ma che, come il numero 1 della Roma, ha investito a Boston nel mondo dello sport americano (è proprietario dei Red Sox di baseball, laddove Pallotta è entrato in una società che ha rilanciato i Celtics del basket). Se la tesi di De Laurentiis fosse vera, come ha detto lui stesso, “Roma e Liverpool non potrebbero nemmeno fare la Champions League”; resta da capire se il sospetto resti tale o se ci sia qualcosa di più che il presidente del Napoli non ha detto.

IL CASO ALISSON E I SOSPETTI DI ADL

A fomentare i sospetti di De Laurentiis circa il legame tra Roma e Liverpool è stato in particolare il caso Alisson Becker: a un anno dalla cessione di Mohamed Salah dai giallorossi ai Reds, la società di Pallotta ha venduto il portiere brasiliano ad Anfield Road. “Io Alisson non lo avrei venduto nemmeno per 100 milioni” ha affermato ADL, ricordando di aver presentato un’offerta da 60 milioni per l’estremo difensore e di essere stato rispedito al mittente. Da qui (almeno questa è l’idea) l’idea che tra le due società in esame ci sia una connessione che vada oltre i buoni rapporti e i canali preferenziali; dichiarazioni pesanti che eventualmente andranno approfondite. Il presidente del Napoli ha poi descritto la nuova Roma come una squadra che “non saprei decifrare, è stata smontata e rimontata”; ha affermato che non tutti i cambi nella rosa possono essere salutari. Delle altre avversarie per scudetto e quarto posto, De Laurentiis ha detto che la Juventus “ha tirato la volata, attirato l’attenzione e movimentato il calciomercato delle altre”; ha affermato che l’Inter si è molto rafforzata, e che del Milan gli fa più paura Gennaro Gattuso “rispetto ai calciatori che ha acquistato”, esprimendosi in modo favorevole sul ritorno di Leonardo in società. La sorpresa della stagione per il presidente del Napoli? “Occhio al Parma, potrebbe stupire” ha risposto il vulcanico patron partenopeo.

