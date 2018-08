Lega Serie A vs Liga spagnola/ Inter e Juventus sono corrette: la risposta alle accuse di Tebas

Lega Serie A vs Liga spagnola: Inter e Juventus sono corrette, la risposta alle accuse di Tebas sui casi Modric e Cristiano Ronaldo, oltre a critiche per Psg e Manchester City

17 agosto 2018 Mauro Mantegazza

Cristiano Ronaldo (LaPresse)

La Lega Serie A risponde alle dichiarazioni forti rilasciate da Javier Tebas, presidente della Liga spagnola, che aveva lanciato accuse pesanti in direzione di alcuni club europei, fra i quali anche l’Inter per il caso Modric e la Juventus per l’acquisto di Cristiano Ronaldo, oltre a Psg e Manchester City. La Lega Serie A, si legge in un comunicato ufficiale, “si definisce sorpresa ed amareggiata” dalle dichiarazioni di Tebas, che “senza alcuna base conoscitiva ledono l’immagine e mettono in dubbio l’integrità ed il buon operato di due club italiani e della stessa Lega a cui essi, insieme ad altre 18 società, aderiscono. La Lega non può accettare passivamente dichiarazioni che considera alla stregua di strumenti mediatici atti a destabilizzare lo scenario internazionale”. Di certo fa effetto sentire dalla Spagna lamentele sulle facilitazioni fiscali di cui godrebbero le altre nazioni europee, dal momento che per tanti anni sono state le squadre iberiche a sfruttare questo vantaggio. Il vento però ultimamente è cambiato e quella del patron della Liga sembra una reazione ‘di pancia’, che però ovviamente da parte di una persona con un ruolo così importante appare sinceramente stonata.

LA LEGA SERIE A RISPONDE ALLA LIGA

Pur se l’affondo più pesante è quello contro Psg e Manchester City, definiti da Tebas come “due club che usano trucchi”, è chiaro che pure Inter e Juventus sono state coinvolte e così da Milano arriva la difesa dei due club e di tutto il calcio italiano: “I club della Lega operano seguendo i parametri imposti in ogni ambito dai regolamenti nazionali e internazionali, motivo per cui la stessa Lega vive un momento di grande ottimismo ed entusiasmo condiviso dagli addetti ai lavori e dai tifosi e appassionati di tutto il mondo, cresciuti nelle ultime stagioni in maniera esponenziale”. Il futuro della Serie A sembra poter essere più positivo del recente passato, sia dal punto di vista economico sia da quello strettamente sportivo, come il comunicato sottolinea con orgoglio: “La Serie A TIM si trova all’inizio di un triennio che si annuncia ricco di positività, grazie ai contratti stipulati in materia di diritti audiovisivi, ai nuovi accordi siglati con partner di assoluto livello e all’attività dei Club che durante la sessione estiva di mercato hanno potuto portare in Italia alcuni dei più affermati calciatori del panorama internazionale. Alla vigilia della stagione che riporterà quattro club della Serie A TIM nella Fase a Gruppi di UEFA Champions League, siamo certi che il ritrovato spirito e blasone della Serie A TIM non debbano spaventare ma, al contrario, stimolare il panorama europeo verso nuovi apici di competitività e spettacolarità”. Che sia invece proprio il ritrovato fascino della Serie A a fare paura in Spagna?

