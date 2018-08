Maldini, Milan / "Il ritorno in Champions League è possibile"

Maldini, Milan: il nuovo responsabile dello sviluppo strategico area sport del club rossonero apre alla possibilità di vedere tornare la squadra rossonera in Champions League.

17 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Maldini, Milan - La Presse

Paolo Maldini ha portato grandissima fiducia nei tifosi del Milan che sembrano pronti a vedere finalmente la rinascita del club rossonero. Il nuovo responsabile sviluppo strategico area sport del Milan ha parlato come riportato da Ansa: "Abbiamo la possibilità di arrivare in Champions League. L'obiettivo nostro è quello di migliorare la posizione dell'anno scorso, cioè il sesto posto. C'è una grande differenza tra uno e due posti in più, abbiamo la possibilità di farlo. Anche se sono allenamenti c'è una coesione particolare tra di noi, Gennaro Gattuso e la squadra". Inevitabilmente Paolo Maldini torna a parlare anche di calciomercato nel giorno della chiusura della sessione estiva: "Il nostro allenatore vuole gente di grande qualità. Oggi ho visto l'allenamento e devo dire che quelli che sono arrivati parlano la stessa lingua di quelli che già c'erano. Champions League? Possibile".

"ENTUSIASTA DEL RISPETTO VERSO DI ME"

Paolo Maldini è sicuramente felice di essere tornato in una famiglia che ha sempre sentito sua, quella del Milan, ma con la quale si era lasciato non proprio nel migliore dei modi. Come riportato da Ansa questi ha sottolineato: "Sono entusiasta del rispetto mostrato verso la mia persona". Si parla poi anche del figlio Daniel Maldini che quest'anno è stato aggregato alla Primavera proprio del Milan. In merito al ragazzo specifica: "Sarebbe un conflitto di interessi, Daniel lo seguirà Leonardo in prima persona". Qui ovviamente ci scappa un sorriso in un momento di svolta nella carriera professionale di Paolo Maldini che torna così ad essere un pezzo di Milan dopo esserlo stato a lungo sul rettangolo verde di gioco.

