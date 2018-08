Modric, il Real denuncia l’Inter alla Fifa/ Ultime notizie, Perez: comportamento illegale dei nerazzurri

Modric, il Real denuncia l’Inter alla Fifa. Ultime notizie, il presidente Florentino Perez: comportamento illegale dei nerazzurri. Colpo di scena nella tarda serata di ieri

Il Real Madrid denuncia l'Inter alla Fifa per Modric - LaPresse

E’ una furia il presidente del Real Madrid, Florentino Perez, che avrebbe denunciato l’Inter a seguito delle avance eccessive dei nerazzurri nei confronti del centrocampista Luka Modric. La notizia è iniziata a circolare in Spagna dalla tarda serata di ieri, ed è stata ripresa anche in Italia, a cominciare dall’edizione online de La Gazzetta dello Sport. Il numero uno delle Merengues avrebbe quindi denunciato l’Inter alla Fifa per condotta illegale, a conferma dell’interesse concreto del club di corso Vittorio Emanuele nei confronti del vice-campione del mondo croato.

FLORENTINO PEREZ E’ UNA FURIA

Peccato però che il Real Madrid non abbia mai seriamente pensato di cedere Modric, alla luce anche della clausola rescissoria da oltre 700 milioni di euro, nonché di un contratto in essere con gli spagnoli fino al 30 giugno del 2022. Per il Real, l’Inter avrebbe contattato Modric ben prima dei 6 mesi dalla scadenza del suo contratto, un comportamento illegale stando a quanto sottolineato dal regolamento della Fifa. I nerazzurri dovranno quindi ora difendersi da questa pesante accusa in sede legale, e non è da escludere ci possano essere dei risvolti negativi in vista delle prossime sessioni di calciomercato.

