Napoli, Carlo Ancelotti: “Non voglio stravolgere questo gruppo, saremo competitivi ovunque”. La conferenza stampa del tecnico del club partenopeo in vista della sfida contro la Lazio

Carlo Ancelotti e il grande ritorno in Serie A

Dopo nove anni di lontananza, Carlo Ancelotti è pronto a fare il suo grande ritorno in Serie A. Nel weekend inizierà infatti ufficialmente il campionato 2018-2019, e il tecnico di Reggiolo guiderà il suo Napoli nella gara senza dubbio più interessante di questo primo turno, la complicata trasferta romana contro la Lazio. «Sono emozionato, molto emozionato», ha detto l’ex allenatore del Bayern Monaco, che appare comunque fiducioso in vista dei prossimi impegni ufficiali, nonostante un pre-campionato di luci e ombre: «Saremo competitivi ovunque – ha ammesso - la forza di questa squadra è il gruppo, non servivano stravolgimenti o rivoluzioni: il mercato è stato in linea con gli obiettivi che ci eravamo prefissati».

“NON VOGLIO STRAVOLGERE LA SQUADRA”

Il Napoli viene da delle stagioni ad alto livello sotto la guida di Sarri, squadra che ha mostrato a più tratti un gioco spettacolare, senza però riuscire mai ad avere la meglio sulla Juventus: «Questa squadra ha fatto benissimo negli anni scorsi – ha aggiunto Ancelotti - e quando si cerca di cambiare qualcosa che va bene serve più tempo rispetto a quanto le cose non vanno bene». Ma il buon Carletto non è intenzionato a stravolgere la squadra partenopea rispetto al passato: «Chi ha vissuto le partite ha intuito cosa vogliamo fare di diverso. Quanto tempo serve non lo so, ma penso con la Lazio potremo fare una partita di alto livello». Infine il messaggio di buon auspicio: «Mi piace pensare di poter dare gioia a tanta gente, sono qui per fare questo e dare soddisfazione ai tifosi del Napoli che aspettano da tanto tempo».

