Probabili formazioni/ Chievo Juventus: diretta tv, orario, le ultime notizie live (Serie A 1^ giornata)

Probabili formazioni Chievo Juventus: diretta tv, orario, le ultime notizie live sugli schieramenti delle squadre. Prima giornata di Serie A: grande attesa per l'esordio di Cristiano Ronaldo

17 agosto 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Chievo Juventus, Serie A 1^ giornata (Foto LaPresse)

Chievo Juventus, prima giornata del campionato di Serie A 2018-2019, si gioca sabato 18 agosto alle ore 18:00 presso il Bentegodi: riparte da qui la nuova stagione, e in campo troviamo subito i campioni d’Italia che vanno a caccia del loro ottavo scudetto consecutivo. Entrambe le squadre sono rinnovate: il Chievo ha dato l’addio ai suoi veterani della difesa ma ha anche perso Inglese, mentre la Juventus ha sacrificato Higuain trovando però il colpaccio Cristiano Ronaldo, e ha parecchi volti nuovi che saranno protagonisti da subito. A proposito dei giocatori che vedremo in campo sabato, andiamo a vedere in che modo i due allenatori potrebbero schierare le loro squadre al Bentegodi, studiando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Chievo Juventus.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Chievo Juventus viene trasmessa in diretta tv su Sky Sport, e dunque è un’esclusiva riservata ai possessori di un abbonamento al satellite: il canale è Sky Sport Serie A, e lo trovate al numero 202 del decoder; in assenza di un televisore questa partita sarà comunque visibile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, grazie alla consueta applicazione Sky Go che gli abbonati potranno attivare senza costi aggiuntivi per la diretta streaming video.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO JUVENTUS

LE SCELTE DI D’ANNA

Anche Lorenzo D’Anna ha qualche dubbio per la testa: in porta è ballottaggio tra Sorrentino e Seculin, in difesa bisogna scegliere tra Depaoli e Jaroszynski per la corsia sinistra. In mezzo Rossettini gioca insieme a Bani, a destra è certa la presenza di Cacciatore; il centrocampo dovrebbe rimanere più o meno quello dello stesso anno, sarà così se Depaoli o Nicola Rigoni andranno a fare la mezzala sinistra mentre in alternativa è pronto uno tra Kiyine e Obi. Senza più Inglese, il polacco Stepinski parte favorito per fare il centravanti ma deve vincere la concorrenza di un affamato Filip Djordjevic; il leader offensivo sarà comunque Giaccherini (ex della partita) che partirà largo a sinistra nel tridente disegnato dal suo allenatore. A destra invece Valter Birsa sembra in vantaggio sulla concorrenza, rappresentata soprattutto da Meggiorini e Garritano.

I DUBBI DI ALLEGRI

Due potenziali ballottaggi nella prima Juventus della stagione: Massimiliano Allegri deve di fatto decidere tra Joao Cancelo e Cuadrado per il ruolo di terzino destro (il portoghese è comunque favorito) e tra il trio Khedira-Matuidi-Emre Can per occupare le mezzali. Il francese e l’ex del Liverpool appaiono al momento favoriti, ma il fatto che il campione del mondo si trovi maggiormente a suo agio a sinistra lascia aperto lo spiraglio per Khedira, e a quel punto il testa a testa riguarderebbe gli altri due. In mezzo andrà Pjanic, mentre la difesa - comandata da Szczesny - ritrova Bonucci dopo un anno, il viterbese farà coppia con Chiellini mentre Alex Sandro giocherà a sinistra. Davanti, attesa spasmodica per Cristiano Ronaldo: l’ex Real Madrid è la nuova prima punta della Juventus, sembra essere questo il ruolo che l’allenatore gli cucirà addosso. Questo anche perchè sugli esterni c’è abbondanza: i titolari sabato dovrebbero essere Dybala, che avrà anche facoltà di svariare centralmente, e Douglas Costa.

IL TABELLINO

CHIEVO (4-3-3): 70 Sorrentino; 29 Cacciatore, 15 Rossettini, 14 Bani, 44 Jaroszynski; 22 Obi, 8 Radovanovic, 56 P. Hetemaj; 23 Birsa, 9 Stepinski, 17 Giaccherini

A disposizione: 16 Seculin, 1 Semper, 40 Tomovic, 3 Tanasijevic, 27 Depaoli, 4 N. Rigoni, 13 Kiyine, 10 Pucciarelli, 69 Meggiorini, 31 Pellissier, 20 F. Djordjevic, 7 Garritano

Allenatore: Lorenzo D’Anna

Squalificati: -

Indisponibili: -

JUVENTUS (4-3-3): 1 Szczesny; 20 Joao Cancelo, 19 Bonucci, 3 Chiellini, 12 Alex Sandro; 6 Khedira, 5 Pjanic, 23 Emre Can; 10 Dybala, 7 Cristiano Ronaldo, 11 Douglas Costa

A disposizione: 22 Perin, 21 Pinsoglio, 2 De Sciglio, 15 Barzagli, 4 Benatia, 24 Rugani, 14 Matuidi, 30 Bentancur, 8 Marchisio, 16 Cuadrado, 33 Bernardeschi, 17 Mandzukic

Allenatore: Massimiliano Allegri

Squalificati: -

Indisponibili: Spinazzola

