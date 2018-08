Probabili formazioni/ Lazio Napoli: diretta tv, orario, le ultime notizie live (Serie A 1^ giornata)

Probabili formazioni Lazio Napoli: diretta tv, orario, le notizie live alla vigilia sugli schieramenti e i titolari in vista dell’anticipo di domani (Serie A 1^ giornata)

17 agosto 2018 Mauro Mantegazza

Probabili formazioni Lazio Napoli (Foto LaPresse)

Lazio Napoli si gioca domani sera, sabato 18 agosto alle ore 20.30: le due formazioni daranno vita all’anticipo che sarà il pezzo forte della prima giornata di Serie A. Infatti allo stadio Olimpico della capitale i biancocelesti di Simone Inzaghi ospitano i partenopei di Carlo Ancelotti per una sfida fra due delle prime cinque squadre dello scorso campionato, il meglio offerto dal primo turno del nuovo torneo che sta per cominciare. L’attesa è grande, sia perché c’è voglia di ricominciare, sia perché la partita sarà subito un test significativo per Lazio e Napoli. A proposito dei giocatori che vedremo in campo sabato, andiamo a vedere in che modo i due allenatori potrebbero schierare le loro squadre all’Olimpico, studiando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Lazio Napoli.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Lazio Napoli sarà la prima partita di Serie A trasmessa dalla nuova piattaforma DAZN. Ciò significa che non ci sarà diretta tv, le partite trasmesse su DAZN saranno visibili solamente tramite una diretta streaming video. Ad ogni giornata tre partite saranno trasmesse da DAZN, bisognerà cominciare a farci l’abitudine.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO NAPOLI

LE SCELTE DI INZAGHI

Subito qualche difficoltà di formazione per Simone Inzaghi, dal momento che la Lazio inizia il nuovo campionato con ben tre squalificati, cioè Lulic, Patric e Lucas Leiva, inoltre è indisponibile pure l’infortunato Murgia. Il modulo dei biancocelesti dovrebbe essere il 3-4-2-1, il nuovo acquisto Acerbi sarà il perno della difesa a tre che sarà completata da Radu e uno fra Wallace e Caceres davanti al portiere Strakosha. Un altro nuovo acquisto avrà un ruolo importante a centrocampo: si tratta di Badelj, che farà coppia con Parolo nel cuore della mediana mentre l’esterno destro sarà Marusic e a sinistra Durmisi è favorito su Basta. Infine l’attacco, punto di forza della scorsa stagione, che non dovrebbe presentare novità con Milinkovic Savic e Luis Alberto alle spalle del bomber Immobile.

LE MOSSE DI ANCELOTTI

Nessuno squalificato nel Napoli, ma pure Carlo Ancelotti deve fare i conti con qualche assenza, perché mancheranno gli infortunati Meret, Ghoulam e Younes. Del portiere tanto si è parlato, per ora il titolare dovrebbe essere Karnezis; certezze in difesa, che sarà la stessa della scorsa stagione con Hysaj terzino destro, Albiol e Koulibaly centrali e Mario Rui sulla fascia sinistra; a centrocampo ecco il terzetto che dovrebbe essere composto da Allan, capitan Hamsik e il nuovo acquisto Fabian Ruiz; qualche dubbio in più nel tridente d’attacco, dove comunque la soluzione più probabile è quella con Callejon a destra, Milik centrale e Insigne a sinistra, anche perché Mertens è tornato da poco dopo le vacanze prolungate post Mondiali.

IL TABELLINO

LAZIO (3-4-2-1): Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Marusic, Badelj, Parolo, Durmisi; Milinkovic Savic, Luis Alberto; Immobile. All. Inzaghi.

A disposizione: Proto, Guerrieri, Luiz Felipe, Basta, Bastos, Caceres, Cataldi, V. Berisha, Correa, Di Gennaro, Caicedo.

Squalificati: Lulic, Patric, Lucas Leiva.

Indisponibile: Murgia.

NAPOLI (4-3-3): Karnezis; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Hamsik, Ruiz; Callejon, Milik, Insigne. All. Ancelotti.

A disposizione: Contini, Chiriches, Maksimovic, Malcuit, Zielinski, Grassi, Diawara, Verdi, Rog, Ounas, Mertens, Insigne.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Meret, Ghoulam, Younes.

© Riproduzione Riservata.