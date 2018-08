Rally Germania 2018/ Streaming video e diretta tv: percorso e orario (Mondiale Wrc, oggi 17 agosto)

Diretta Rally Germania 2018, info streaming video e tv. Il Mondiale Wrc 2018 fa tappa sulle strade in asfalto nei dintorni di Treviri (oggi venerdì 17 agosto)

17 agosto 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Rally di Germania - LaPresse (immagine di repertorio)

Entra oggi nel vivo il Rally di Germania 2018, nono appuntamento con il Mondiale Wrc 2018 che si avvicina così alle battute finali - in totale sono 13 i rally iridati previsti in questo Campionato 2018. L’appuntamento è sulle strade attorno alla città di Treviri, fra le regioni della Renania Palatinato e della Saarland; il Rally di Germania ha acquisito importanza a partire dal 2002, quando fu inserito per la prima volta nel calendario del Mondiale WRC. Gara dunque non di immensa tradizione ma ormai immancabile: nell’albo d’oro domina un certo Sebastien Loeb, che sulle strade tedesche si è imposto ben nove volte. Questo è appena uno dei due rally stagionali che si corre interamente su asfalto: il precedente è quello di Corsica, che fu vinto ad inizio aprile dal francese Sebastien Ogier, che adesso insegue il belga Thierry Neuville nella classifica del Mondiale Piloti, dove troviamo al comando appunto Neuville con 153 punti, seguito da Ogier a quota 132.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL RALLY GERMANIA

Segnaliamo che per quanto riguarda le prove speciali in programma oggi, il Rally Germania 2018 non sarà trasmesso in diretta tv in Italia; si può però segnalare la diretta streaming video sul servizio a pagamento WRC+ All Live, canale ufficiale del campionato che offre tutte le dirette delle speciali e gli approfondimenti del caso. Consigliamo comunque a tutti gli appassionati anche di collegarsi al sito ufficiale del mondiale Wrc all’indirizzo www.wcr.com, dove sarà a disposizione il live timing delle prove e tutti gli ultimi aggiornamenti dalla Germania.

RALLY GERMANIA 2018: IL PERCORSO DI OGGI

La giornata si oggi, venerdì 17 agosto, sarà decisamente intensa per tutti i protagonisti del Rally Germania 2018, che dovranno affrontare ben sei prove speciali. Il mattino in terra tedesca comincerà con la prova speciale di Stein und Wein 1 (19,44 km), con la partenza del primo concorrente che è in programma alle ore 10.11, poi ecco la prova di Mittelmosel 1 (che misura 22 km) e ancora la prova speciale di Wadern-Weiskirchen 1 (9,27 km), che chiuderà la mattinata. Dopo la pausa di metà giornata, nel pomeriggio verranno ripetute queste stesse tre prove speciali, dunque nell’ordine saranno da affrontare le prove speciali di Stein und Wein 2, Mittelmosel 2 e Wadern-Weiskirchen 2, a partire dalle ore 15.39 e fino a sera, naturalmente con gli stessi chilometraggi già indicati per le prove mattutine.

