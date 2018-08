Video/ Atalanta Hapoel Haifa (2-0): highlights e gol della partita (Europa League)

Video Atalanta Hapoel Haifa (risultato finale 2-0): gli highlights e i gol della partita di Europa League, che la Dea vince qualificandosi ai playoff che valgono l'accesso ai gironi

17 agosto 2018 Alessandro Rinoldi

Video Atalanta Hapoel Haifa, Europa League (Foto LaPresse)

Al Mapei Stadium-Città del Tricolore di Reggio Emilia l'Atalanta supera agilmente l'Hapoel Haifa per 2 a 0. Forti del risultato ottenuto nella gara d'andata, i bergamaschi padroni di casa iniziano il match con il freno a mano tirato ma controllando senza fatica la situazione tramite un ottimo possesso palla prolungato e ragionato. I nerazzurri, lentamente, provano pure ad affacciarsi in zona offensiva con un paio di giocate poco fortunate, come la chance mancata da Castagne al 30' e la punizione di Gomez al 31', imprecisa per un soffio. Gli israeliani, sostituito Buzaglo per infortunio da Plakushchenko al 31', tentano di reagire ed infatti guadagnano spazio per portarsi in avanti e cercare di impensierire la difesa italiana, non superando comunque l'attento portiere Gollini. Nel secondo tempo il copione rimane quello ammirato nella frazione precedente e, al 71', con un bel colpo di testa Zapata permette ai suoi di passare in vantaggio, capitalizzando l'assist da parte di Castagne. A recupero iniziato, precisamente al 92', ci pensa infine il neo entrato Cornelius, inserito da pochi istanti, a chiudere definitivamente i conti raccogliendo il passaggio di Pasalic. Grazie anche al successo casalingo, per un risultato complessivo di 6 a 1, l'Atalanta elimina l'Hapoel Haifa e si qualifica al turno successivo, dove affronterà i danesi del Copenaghen, usciti vincitori dal doppio confronto contro il CSKA Sofia.

LE STATISTICHE E IL TABELLINO

Analizzando le statistiche dell'incontro emerge come l'Atalanta, dopo il 4 a 1 sia stata superiore all'Hapoel Haifa anche al Mapei Stadium, a cominciare dal possesso palla favorevole con il 58%. In fase offensiva i nerazzurri si distinguono per conclusioni complessive, 14 a 11, oltre che per quanto riguarda quelle destinate nello specchio della porta, ovvero 5 a 4. Infine, sotto l'aspetto disciplinare, l'Hapoel Haifa è stata la squadra più fallosa a fronte del 15 a 9 nel computo dei falli commessi e l'arbitro francese Frank Schneider ha estratto il cartellino giallo una sola volta ammonendo Tamas proprio tra gli ospiti.

ATALANTA-HAPOEL HAIFA 2-0 (p.t. 0-0)

Reti: 71' D. Zapata, 92' Cornelius(A)

Assist: 71' Castagne, 92' Pasalic

ATALANTA Gollini; Djimsiti, G. Mancini, A. Masiello; Castagne, Pessina, Freuler (77' Valzania), Reca; Pasalic, D. Zapata (86' Cornelius), A. Gomez (83' Barrow). All. Gasperini.

HAPOEL HAIFA Setkus; Malul, Tamas, Kapiloto, Dilmoni (76' Arael); Buzaglo (34' Plakushchenko), Sjostedt (67' Vermouth), Mitrevski; Hadida, S. Papazoglou, Ginsari. All. Klinger.

Arbitro: Frank Schneider (Francia).

Ammoniti: 79' Tamas (H).

