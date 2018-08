Atp Wta Cincinnati 2018/ Diretta Djokovic Cilic streaming video e tv, orario delle semifinali (tennis)

Diretta Atp Wta Cincinnati 2018 info streaming video e tv. Oggi si giocano le semifinali: orario delle partite, spiccano Djokovic Cilic e Federer Goffin (18 agosto)

18 agosto 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Atp Wta Cincinnati (LaPresse)

Siamo giunti alle semifinali del torneo Atp Wta Cincinnati 2018; dopo giorni tormentati dalla pioggia nella città dell’Ohio, ieri si è riusciti a recuperare tutte le sfide in ritardo e di conseguenza il programma si è rimesso in pari: oggi sabato 18 agosto 2018 sarà naturalmente il giorno delle semifinali a Cincinnati, mentre domani ci saranno chiaramente le finali. Andiamo allora a scoprire quali partite ci attendono nella serata italiana e i loro orari tenendo conto del fuso di sei ore che divide l’Ohio dall’Italia. Si comincerà dunque alle ore 18.00 italiane (le 12.00 locali) con la prima semifinale femminile Kvitova Bertens; a seguire, indicativamente alle ore 20.00, ecco la prima semifinale maschile Djokovic Cilic. Donne e uomini continueranno ad alternarsi, dunque dopo il derby slavo sarà la volta della seconda semifinale femminile Halep Sabalenka ed infine, certamente dopo la mezzanotte italiana, sarà Federer Goffin a chiudere il programma di un ricchissimo sabato.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO

Come sempre il torneo Atp Wta Cincinnati 2018 viene trasmesso in diretta tv: le partite del tabellone maschile sono riservate agli abbonati al satellite, che per la precisione dovranno collegarsi al canale Sky Sport Arena (numero 204) con la possibilità di seguire la programmazione anche in mobilità su PC, tablet e smartphone, collegando fino ad un massimo di due dispositivi ai dati del proprio abbonamento, così da attivare la diretta streaming video con l’applicazione Sky Go. Le sfide femminili invece sono su SuperTennis, web-tv federale al numero 64 del televisore (oppure al 224 del decoder satellitare) e in diretta streaming video accedendo senza costi al sito www.supertennis.tv.

LE SEMIFINALI MASCHILI

Menù decisamente intrigante per le semifinali maschili di Cincinnati. Da una parte il derby slavo fra Novak Djokovic e Marin Cilic, dall’altra l’eterno Roger Federer che se la dovrà vedere con David Goffin. Il ritorno ai massimi livelli di Djokovic è ormai una certezza dopo il trionfo a Wimbledon, ma adesso stanno arrivando per il serbo ottimi segnali anche sul cemento americano in vista degli Us Open: Nole nei giorni scorsi ha eliminato prima Grigor Dimitrov e poi Milos Raonic, adesso ecco la sfida sempre affascinante contro il costante Cilic, un rivale ostico per chiunque. Ieri è stata una maratona per chiunque, perché tutti hanno giocato nel giro di poche ore gli ottavi e poi i quarti per tornare in pari con il programma: se non altro le condizioni sono uguali per tutti, ma è chiaro che una citazione d’obbligo va spesa per un giocatore classe 1981 che ha vinto due partite nello stesso giorno. Parliamo di Roger Federer, che proprio a Cincinnati torna alle gare dopo Wimbledon: lo svizzero sta bene, ma dovrà stare molto attento a David Goffin, perché ieri il belga ha battuto nel giro di poche ore prima Kevin Anderson e poi Juan Martin Del Potro, non esattamente due rivali qualsiasi.

LE SEMIFINALI FEMMINILI

Anche nel tabellone femminile ieri c’è stato per quasi tutte un doppio turno. Ne sono emerse due semifinali interessanti, anche se pure a Cincinnati (come quasi sempre) tra le donne ci sono più sorprese di quelle che si verificano fra gli uomini. Il riferimento va in questo caso soprattutto alla bielorussa Aryna Sabalenka, arrivata in semifinale eliminando giocatrici certamente più attese, per ultima Madison Keys ai quarti. Oggi però per Sabalenka la sfida sarà davvero impegnativa contro la rumena Simona Halep, in una partita che vedrà logicamente favorita la numero 1 del ranking Wta. Potrebbe essere più equilibrata l’altra semifinale, quella che aprirà il programma odierno a Cincinnati: potrebbe essere considerata favorita la ceca Petra Kvitova, ma attenzione all’olandese Kiki Bertens che è in grande forma e nei quarti ha fatto una vittima eccellente, cioè l’ucraina Elina Svitolina.

