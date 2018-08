CRISTIANO RONALDO IN CHIEVO-JUVENTUS/ Video, prima in Serie A di CR7: il giorno più atteso, esordio con gol?

Cristiano Ronaldo in Chievo-Juventus: CR7 fa l'esordio con la maglia bianconera in Serie A. Emozione visibile sul suo volto prima del via: riuscirà a segnare?

Cristiano Ronaldo (foto da Lapresse)

Il giorno che i tifosi della Juventus aspettavano dal 10 di luglio, data dell'ufficialità dell'acquisto di Cristiano Ronaldo, è finalmente arrivato: la prima partita ufficiale di CR7 è adesso realtà. Perché bisogna ammetterlo, Chievo-Juve è sì la gara che apre il campionato italiano 2018/2019, ma è ancora di più quella in cui inizia ufficialmente l'era Ronaldo nella massima serie. C'è da domandarsi cosa passi per la mente di un giocatore che nella sua carriera, Mondiale a parte, ha vinto praticamente tutto. Eppure a ben vedere, durante l'inno della Serie A, coi giocatori accanto agli arbitri prima del calcio d'inizio, un filo di emozione il viso del lusitano lo ha tradito. Una conferma ulteriore del fatto che Cristiano Ronaldo sente questa sfida, sente la responsabilità di diventare il simbolo e il trascinatore di questa Juventus. Ci riuscirà già al Bentegodi?

SARA' ESORDIO CON GOL?

Il primo pallone giocato da Cristiano Ronaldo in gara ufficiale con la maglia della Juventus è arrivato dopo circa 4 minuti e mezzo della partita contro il Chievo: un semplice appoggio arretrato ma che da questo momento in poi resterà cristallizzato per sempre nella mente dei tifosi bianconeri. Pochi minuti più tardi Cristiano Ronaldo è andato vicinissimo al gol: ma nel senso che un suo compagno di squadra stava per segnare e lui ha stoppato il pallone diretto in porta. Niente di grave però, dal momento che il direttore di gara aveva già fermato tutto per precedente posizione di offside. Ed è chiaro che tutti si aspettino il gol di Ronaldo, ma che l'alieno Cristiano sia sbarcato sul Pianeta Serie A lo si è intuito già tra il settimo e l'ottavo minuto, con una serie di giocate di prima e finte a ripetizione sul posto che ha mandato in visibilio il pubblico del Bentegodi. E siamo solo all'inizio...

