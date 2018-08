Chelsea Arsenal/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Chelsea Arsenal, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Seconda giornata in Premier League, i Blues di Sarri arrivano da un 3-0 esterno

18 agosto 2018 Claudio Franceschini

Diretta Chelsea Arsenal, Premier League 2^ giornata (Foto LaPresse)

Chelsea Arsenal, seconda giornata della Premier League 2018-2019, si gioca alle ore 18:30 di sabato 18 agosto: i Gunners hanno un inizio terribile di campionato, perchè dopo aver perso in casa contro il Manchester City si trovano di fronte i Blues, che fanno il loro esordio a Stamford Bridge avendo vinto settimana scorsa. Uno degli innumerevoli derby di Londra, ma anche uno dei più affascinanti: il Chelsea punta la vittoria del titolo mentre i Gunners vogliono innanzitutto rientrare nelle prime quattro per arrivare a giocare di nuovo in Champions League, traguardo che quest’anno mancherà anche alla squadra di Maurizio Sarri. Una partita dunque da non perdere: arriva presto, ma potrebbe già essere decisamente intensa.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Chelsea Arsenal sarà trasmessa in diretta tv sui canali della televisione satellitare: gli abbonati potranno dunque assistere alla partita di Stamford Bridge su Sky Sport Uno (numero 201) o su Sky Sport Football (numero 203), mentre in assenza di un televisore sarà loro possibile collegare fino a un massimo di due apparecchi mobili (PC, tablet o smartphone) all’applicazione Sky Go, per attivare il servizio di diretta streaming video che non comporta costi aggiuntivi.

RISULTATI E PRECEDENTI

Buona la prima per il nuovo Chelsea: si sono già visti sprizzi della filosofia di Sarri, chiamato alla grande sfida in una big europea dopo aver fatto benissimo con il Napoli. Il mercato non è forse stato all’altezza degli anni precedenti, ma la società ha comunque speso per rinforzare la squadra; da capire se questo basterà per avere la meglio sulle due squadre di Manchester e anche sul Tottenham, che in questi anni è migliorato tantissimo. Parte almeno un gradino sotto l’Arsenal, per la prima volta dal 1996 senza Arsène Wenger: non sarà facile per Unai Emery riportare i Gunners al posto che compete loro, ma anche in questo caso la dirigenza ha fatto il suo e ha consegnato al tecnico spagnolo una rosa di tutto rispetto, con la quale provare a rivaleggiare con le prime della classe. Test poco indicativo dal punto di vista delle reali ambizioni, ma i punti sono importanti ed entrambe le squadre proveranno dunque a vincere.

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA ARSENAL

Pronto almeno un cambio per Sarri: Eden Hazard dovrebbe prendere il posto di Pedro, e dunque spazio a Willian a desta con Morata insidiato da Giroud per il ruolo di prima punta. Per il resto, si va verso la conferma dei giocatori che hanno vinto sul campo dell’Huddersfield: dunque Jorginho che si è già preso le redini della squadra e minaccia di non uscire praticamente mai dal campo, Barkley e Kanté ai suoi lati con Rudiger favorito su Christensen per affiancare David Luiz, possibile leader della difesa. Azpilicueta giocherà a destra con Marcos Alonso a sinistra, in porta il nuovo arrivato Kepa Arrizabalaga. L’Arsenal si affida al 4-2-3-1: Bellerin potrebbe dirottare a sinistra con Lichtsteiner promosso titolare dall’altra parte, davanti a Petr Cech ecco invece la coppia formata da Papastathopoulos e Mustafi. Dubbi in mediana, dove Lucas Torreira può sostituire Guendouzi; sicura la presenza di Granit Xhaka, davanti alla cerniera c’è Ramsey come trequartista stretto tra Mkhitaryan e Ozil, Aubameyang in vantaggio su Lacazette ma i due potrebbero anche giocare insieme, con il sacrificio di un trequartista.

QUOTE E PRONOSTICO

Chiaramente si tratta di una partita equilibrata, ma il vantaggio del pronostico sorride al Chelsea: le quote che la Snai ci ha fornito infatti assegnano un valore di 1,80 al segno 1 che identifica la vittoria interna dei Blues, mentre con il successo dell’Arsenal (segno 2) la vostra vincita sarebbe di 4,25 volte la cifra messa sul piatto. L’eventualità del pareggio sulla partita di Stamford Bridge è regolata dal segno X e, se le cose dovessero andare in questo modo, il guadagno sarebbe pari a 3,90 volte la cifra investita.

