Chievo Juventus/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Chievo Juventus, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca al Bentegodi per la prima giornata della Serie A 2018-2019

18 agosto 2018 Claudio Franceschini

Diretta Chievo Juventus, Serie A 1^ giornata (Foto LaPresse)

Chievo Juventus, che sarà diretta da Fabrizio Pasqua, è la prima partita della Serie A 2018-2019: la prima giornata del campionato inizia al Bentegodi sabato 18 agosto, alle ore 18:00. I campioni d’Italia aprono la corsa all’ottavo scudetto consecutivo, dopo aver battuto ogni tipo di record nazionale: squadra rinnovata anche se l’ossatura rimane la stessa, a cominciare da Massimiliano Allegri che ancora una volta siede in panchina. Di fronte c’è un Chievo che ha sofferto nell’ultima stagione, ma ha comunque portato a casa l’ennesima salvezza: la società ha deciso di rinnovare la fiducia a Lorenzo D’Anna, che ha vinto tre partite su tre dopo aver sostituito l’esonerato Rolando Maran e ha condotto la nave gialloblu in porto.

CHIEVO JUVENTUS, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Chievo Juventus sarà trasmessa in diretta tv sui canali del satellite: nello specifico si tratta di Sky Sport Serie A (numero 202) e il canale 251, dove sarà possibile usufruire del codice d’acquisto 416821. La partita sarà visibile anche in diretta streaming video, come sempre attivando l’applicazione Sky Go: con questa piattaforma potrete seguire le immagini della Serie A da un dispositivo mobile (PC, tablet e smartphone) potendone collegare fino a due al proprio abbonamento, senza costi aggiuntivi.

RISULTATI E PRECEDENTI

C’è naturalmente grande attesa per la prima di Cristiano Ronaldo, già messosi in luce a Villar Perosa: una data non indifferente per i tifosi della Juventus e tutto il calcio italiano ma, CR7 a parte, i bianconeri cercano di fare ancor più la storia. Forse per una volta l’obiettivo principale sarà davvero la Champions League - sia Andrea Agnelli che Allegri si sono espressi in merito - ma è chiaro che nel DNA della società c’è la volontà di inseguire sempre e comunque lo scudetto. La prima sarà importante per cominciare a testare il reale valore di un gruppo che, come detto, si è comunque sensibilmente modificato; il Chievo punta ad un’altra salvezza dopo un’estate turbolenta, con la vicenda delle plusvalenze fittizie che ha inchiodato il Cesena ma che, sul lato veneto, almeno per il momento si è risolta in una bolla di sapone. Il Bentegodi è esaurito da tempo: effetto Ronaldo, ma anche l’inizio con il botto con la sfida ai campioni d’Italia.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO JUVENTUS

D’Anna dovrebbe avere le idee chiare circa la formazione da mandare in campo: in porta va Sorrentino, con Cacciatore e Jaroszynski (o Depaoli) sugli esterni mentre in mezzo agiscono Tomovic e Bani. A centrocampo, schierato sempre a tre, Radovanovic rappresenta il perno davanti alla difesa con Perparim Hetemaj e Obi, favorito su Kiyine, che gli giocano accanto. Tridente offensivo con Giaccherini e Meggiorini da laterali, la prima punta dovrebbe invece essere il giovane Stepinski, promosso titolare dopo la partenza di Inglese. Sarà 4-3-3 anche per Allegri: Szczesny tra i pali, Bonucci torna a fare coppia con Chiellini al centro, a destra agirà Joao Cancelo con Alex Sandro dall’altra parte. Il ballottaggio riguarda Khedira e Matuidi per il ruolo di mezzala; verso una maglia il nuovo arrivato Emre Can, il playmaker sarà Pjanic. Cristiano Ronaldo giocherà come attaccante centrale: i riferimenti larghi dovrebbero essere Dybala (a destra) e Douglas Costa, con Bernardeschi e Cuadrado (in lizza anche per fare il terzino destro) che rappresentano le prime alternative dalla panchina.

QUOTE E PRONOSTICO

La Juventus inaugura i pronostici sulla Serie A partendo come nettamente favorita: l’agenzia di scommesse Snai ci dice che la quota per la vittoria dei bianconeri, identificata dal segno 2, ha un valore di 1,23 mentre per l’affermazione del Chievo, ovviamente segno 1, il vostro guadagno sarebbe di ben 14,00 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto. Il pareggio è regolato dal segno X e in questo caso il valore sancito dal bookmaker in oggetto è di 6,00.

© Riproduzione Riservata.