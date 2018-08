Classifica marcatori Serie A 2018/ Capocannoniere: Icardi e Immobile per difendere il titolo, ma CR7...

18 agosto 2018 Mauro Mantegazza

Classifica marcatori Serie A - LaPresse: Mauro Icardi

Con la prima giornata di campionato inizierà a formarsi la classifica marcatori del nuovo campionato di Serie A, edizione 2018 2019. In attesa del via ad una nuova stagione, ricordiamo che nello scorso campionato il titolo di capocannoniere era andato ex aequo a Ciro Immobile e Mauro Icardi, entrambi autori di 29 gol e curiosamente punte di due squadre che chiusero anche con gli stessi punti in classifica, anche se il quarto posto andò all’Inter ai danni della Lazio a causa dell’esito dello scontro all’ultima giornata. Tornando però alla classifica marcatori, possiamo ricordare che sia Icardi sia Immobile si sono laureati capocannoniere della Serie A per la seconda volta in carriera. Ciro ci era riuscito già nella stagione 2013-2014, mentre Mauro nell’annata successiva, curiosamente anche in quel caso a pari merito con un altro attaccante, che nel 2014-2015 era stato Luca Toni. Entrambi andranno a caccia del tris, impresa che non è riuscita a molti bomber nella storia del calcio italiano.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: I CAPOCANNONIERI E GLI SFIDANTI

Detto di Ciro Immobile e Mauro Icardi, andiamo a vedere quali potrebbero essere i loro sfidanti. Il nome più atteso è logicamente quello di Cristiano Ronaldo, il portoghese della Juventus che è la nuova star del campionato italiano. Sappiamo delle sue medie pazzesche in Spagna e anche in Champions League, c’è dunque molta curiosità per capire quale potrà essere il suo impatto sulle difese italiane. Nella Juventus c’è anche Paulo Dybala, che però forse giocherà un po’ più al servizio di CR7 quest’anno. Molto atteso anche un ex bianconero: parliamo di Gonzalo Higuain, che sarà certamente il punto di riferimento dell’intera manovra offensiva del Milan e potrebbe trarne benefici. Per la Roma ovviamente il ruolo che in rossonero è del Pipita sarà ricoperto da Edin Dzeko (già capocannoniere, proprio come l’argentino), mentre nel Napoli sarà curioso scoprire come si schiererà l’attacco con il passaggio da Sarri ad Ancelotti, in particolare per quanto riguarda il ruolo di Dries Mertens. Andremo poi alla caccia di nomi nuovi o comunque emergenti, senza però dimenticare veterani come ad esempio Fabio Quagliarella, che l’anno scorso ha fatto faville.

