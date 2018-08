Consigli Fantacalcio Serie A 2018/ 1^ giornata, difesa, centrocampo e attacco: chi schierare?

18 agosto 2018 Mauro Mantegazza

Cristiano Ronaldo (LaPresse)

Tutto è pronto per l’inizio di un nuovo campionato di calcio: tra oggi, domani e lunedì la Serie A parte con la prima giornata, anche se con solo otto sfide in programma dal tardo pomeriggio di oggi fino appunto a lunedì sera e ovviamente non possono mancare i consigli per il Fantacalcio della nostra redazione. La prima novità arriva dal fatto che il calciomercato è già chiuso, dunque quest’anno le giornate di fine agosto non sono di “riscaldamento” per i Fanta allenatori, che possono già fare le loro scelte definitive. Eccovi dunque le nostre dritte per scoprire quali sono i calciatori che potrebbe essere meglio schierare in questa giornata. Cominciamo dal primo anticipo Chievo Juventus: inevitabile citare il debutto di Cristiano Ronaldo, che vorrà subito lasciare il segno. Stesso discorso per Bonucci, che torna al centro della difesa bianconera, mentre sulle fasce occhio al nome nuovo, Cancelo. Per il Chievo partita difficilissima, ma a centrocampo potrebbe fare bella figura Nicola Rigoni. In serata Lazio Napoli: il precampionato non è stato esaltante né per Inzaghi né per Ancelotti, le difficoltà della difesa partenopea potrebbero esaltare Immobile, in compenso Milik sembra essere tornato su ottimi livelli e potrebbe essere il nome più a sorpresa per i partenopei. La domenica inizierà alle ore 18.00 con Torino Roma: anche per la Roma in estate ci sono state notizie migliori in attacco piuttosto che in difesa, dunque sia per i giallorossi sia di riflesso per i granata potrebbe essere meglio puntare sugli attaccanti, con Belotti pronto ad approfittare del rebus portiere.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A 1^ GIORNATA: TUTTE LE PARTITE

Tra le partite delle ore 20.30, andando in ordine alfabetico partiamo da Bologna Spal: un derby è sempre un modo delicato per cominciare la stagione, c’è il rischio di una sfida tattica e di conseguenza al Dall’Ara potrebbero fare più bella figura le difese. In Empoli Cagliari c’è attesa per il debutto in Serie A della squadra di Andreazzoli, che in B aveva divertito e segnato a raffica: il bomber Caputo si ripeterà anche nel massimo campionato? Dall’altra parte ecco un sempre efficace Pavoletti, mentre va ricordato che Srna dovrà rimandare il debutto nel campionato italiano. In Parma Udinese citiamo per gli emiliani un volto nuovo di spessore, il portoghese Bruno Alves, mentre per quanto riguarda i friulani ci affidiamo a Lasagna, la certezza della passata stagione. In Sassuolo Inter i nerazzurri dovranno stare attenti a Berardi, ma possono contare sulla coppia difensiva Skriniar-De Vrij e sul grande ex Politano, sperando magari che Lautaro Martinez confermi quanto di buono mostrato nelle amichevoli. Infine Atalanta Frosinone di lunedì sera: Pasalic si candida a nuovo Cristante anche per numero di gol, il Papu Gomez e Barrow sono già in forma Europa League, ma attenzione al grande ex Sportiello che ci terrà particolarmente a fare bella figura a Bergamo.

