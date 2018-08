Diamond League 2018 Birmingham/ Streaming video e diretta tv, orari, programma e risultati live (oggi)

Diretta Diamond League 2018 Birmingham streaming video e tv, programma e orari del meeting di atletica nella città inglese (oggi, sabato 18 agosto)

18 agosto 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Diamond League Birmingham (LaPresse)

Oggi sabato 18 agosto è il giorno del Birmingham Grand Prix 2018, meeting di atletica leggera che si svolge naturalmente a Birmingham e per la precisione presso l’Alexander Stadium della città britannica; questo appuntamento è una tappa della Diamond League, il circuito che ogni anno riunisce i principali meeting stagionali dell’atletica. Ricordiamo innanzitutto che questo meeting fino al 2010 si disputava a Gateshead; in quell’anno è entrato nel circuito della Diamond League, ma poi dal 2011 ecco il cambio di sede. Sono da poco terminati gli Europei, naturalmente l’appuntamento centrale della stagione per gli atleti del Vecchio Continente, ma adesso torna protagonista la Diamond League 2018. Quello di Birmingham è il terzultimo appuntamento del prestigioso circuito per quest’anno, il primo dopo gli Europei ma anche l’ultimo prima della doppia finale che avrà luogo fra Zurigo e Bruxelles fra il 30 e il 31 agosto.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL MEETING

Il meeting della Diamond League 2018 da Birmingham non sarà trasmesso in diretta tv: questa è una delle conseguenze della chiusura di Fox Sports (ex canale numero 204 della piattaforma satellitare Sky), che dal 30 giugno ha cessato le trasmissioni. Di conseguenza, per quanto riguarda i canali in italiano, non possiamo indicarvi nemmeno una diretta streaming video. Informazioni utili e ancora più preziose si troveranno quindi sul sito Internet ufficiale, https://birmingham.diamondleague.com/home/ (in inglese).

LE GARE IN PROGRAMMA

Il programma sarà come di consueto ricchissimo di grandi eventi, in particolare le 14 gare che saranno valide per la Diamond League, anche se il programma sarà ancora più ricco di eventi collaterali. Ricordiamo però naturalmente il programma dettagliato delle gare principali, che saranno le più importanti del lungo pomeriggio di Birmingham; un’ultima avvertenza: vi daremo tutti gli orari italiani (Birmingham come tutta l’Inghilterra è un’ora indietro). Si comincerà già alle ore 14.00 con il salto con l’asta donne, poi ecco alle ore 14.47 il via al getto del peso sempre al femminile. Alle ore 15.03 è in programma la gara dei 400 ostacoli femminili, mentre alle ore 15.13 ecco i 400 metri maschili. Alle ore 15.18 ecco il via ad un altro concorso, quello del salto in alto maschile, mentre alle ore 15.22 sarà la volta dei 1500 metri femminili, seguiti alle ore 15.33 dai 3000 siepi maschili.

Le rimanenti gare di Diamond League di questo pomeriggio si succederanno poi ad un ritmo davvero molto sostenuto: alle ore 15.45 prenderà il via il lancio del giavellotto maschile, mentre alle ore 15.49 sono in programma i 3000 metri femminili. Appuntamento alle ore 15.52 come il via al salto in lungo femminile, mentre in pista alle ore 16.06 avrà luogo la finale dei 110 ostacoli, naturalmente maschili (che ad inizio sessione vivranno anche un primo turno). Ci avviciniamo ormai al gran finale: ecco alle ore 16.34 gli 800 metri maschili, alle ore 16.44 i 200 metri femminili ed infine alle ore 16.53 i 100 metri maschili, anche quest’ultima gara vedrà ad inizio meeting la disputa di un primo turno per determinare i finalisti.

