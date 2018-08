Foggia Ascoli/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Foggia Ascoli streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita amichevole che si gioca oggi alle ore 18.00 (sabato 18 agosto)

18 agosto 2018 Fabio Belli

Diretta Foggia Ascoli (LaPresse), repertorio

Foggia-Ascoli, sabato 18 agosto 2018 alle ore 18.00, sarà un test amichevole tra le due formazioni, impegnate entrambe nel prossimo campionato di Serie B. Il Foggia esordirà nel nuovo campionato cadetto domenica 26 agosto alle ore 21.00 contro il Carpi, tra le mura amiche dello stadio Pino Zaccheria. Impegno casalingo anche per l'Ascoli, stesso giorno e stessa ora, che allo stadio Cino e Lillo Del Duca ospiterà il Cosenza.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La partita Foggia Ascoli non sarà trasmessa in diretta tv né in diretta streaming video via internet. Aggiornamenti sul match potranno essere consultati sui siti ufficiali dei due club, foggiacalcio1920.it e ascolipicchio.com.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA ASCOLI

Le probabili formazione dell'amichevole tra Foggia e Ascoli. I Satanelli padroni di casa schiereranno l'argentino Bizzarri in porta e una difesa a tre composta da Tonucci, Martinelli e Camporese. A centrocampo, il francese Rame sarà affiancato da Carraro e da Deli, mentre Zambelli sarà l'esterno di fascia destra e il tedesco Kragl l'esterno di fascia sinistra. In attacco, al fianco di Gori si muoverà Nicastro. Risponderà l'Ascoli con Lanni estremo difensore alle spalle di una difesa a tre con Mengoni, Brosco e Mignanelli schierati dal primo minuto. A centrocampo ci sarà spazio per vie centrali per il ghanese Addae, per Cavion e per il polacco Kupisz, mentre Padella si muoverà sulla fascia destra e Beretta sarà l'esterno laterale mancino. Sul fronte offensivo, confermato il tandem composto da Ganz e da Buzzegoli. Entrambe le formazioni hanno cambiato tecnico in questa estate: il Foggia si è affidato alla guida di Gianluca Grassadonia, l'anno scorso impegnato sempre in Serie B sulla panchina della Pro Vercelli. L'Ascoli ha puntato sull'ex Latina ed Empoli, Vincenzo Vivarini.

VERSO LA NUOVA STAGIONE

Dopo l'antipasto di Coppa Italia, è pronta a ripartire la stagione di Foggia ed Ascoli, a meno di una settimana dall'inizio del nuovo campionato di Serie B. I Satanelli dovranno affrontarlo con una penalizzazione, dopo aver rischiato in estate anche l'esclusione dal torneo per il caso relativo ai pagamenti in nero. L'Ascoli, dopo aver strappato la salvezza ai play out nella scorsa stagione, superando la Virtus Entella, proverà a giocarsi un torneo più tranquillo, senza i patemi d'animo delle ultime stagioni. Per entrambe le compagini è già terminata l'avventura in Coppa Italia: nel secondo turno ad eliminazione diretta il Foggia si è fatto sorprendere in casa dal Catania, che si è imposto allo stadio Zaccheria con un rotondo 1-3. Peggio è andata all'Ascoli che, sempre nel secondo turno, è stato travolto in casa dalla Viterbese, uno 0-4 che ha mostrato ancora diverse lacune di preparazione per i bianconeri. C'è tempo per lavorare in un campionato comunque prossimo all'inizio: la B si avvia a 19 squadre in attesa del verdetto del CONI del 7 settembre prossimo che potrebbe comportare delle integrazioni di organico. Nelle ultime amichevoli l'Ascoli ha dimostrato di aver compiuto almeno qualche passo avanti, pareggiando contro un Gubbio comunque formazione di Serie C come la Viterbese che aveva passeggiato al Del Duca. Per il Foggia test anche di livello quest'estate, come quello perso 3-1 contro il Parma, ma i rossoneri pugliesi sembrano scontare ancora un certo ritardo di preparazione, dovuto anche alle vicende extracalcistiche.

© Riproduzione Riservata.