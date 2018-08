Guingamp Psg/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Guingamp Psg, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Seconda giornata nella Ligue 1, i parigini arrivano dal convincente 3-0 all'esordio

18 agosto 2018 Claudio Franceschini

Diretta Psg Guingamp, Ligue 1 2^ giornata (Foto LaPresse)

Guingamp Psg va in scena alle ore 17:00 di sabato 18 agosto: nella Ligue 1 2018-2019 siamo già arrivati alla seconda giornata, e i campioni di Francia affrontano la prima trasferta dopo aver festeggiato un 3-0 casalingo all’andata. Ancora una volta il Paris Saint Germain parte come super favorito per la vittoria del titolo; oggi al Roudourou trova una squadra che ha aperto male il suo campionato, facendosi battere dal St. Etienne, ma che in generale spera di puntare a grandi risultati che significherebbero una qualificazione alle coppe europee e, magari, qualche piazzamento nelle coppe nazionali come già accaduto nel passato recente.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Guingamp Psg non sarà trasmessa in diretta tv: quest’anno infatti le partite di Ligue 1 sono un’esclusiva di DAZN, la piattaforma che ne ha acquistato i diritti e che dunque manderà in onda le gare in diretta streaming video. Dovrete avere a disposizione un dispositivo mobile come un PC, un tablet o uno smartphone; la visione delle gare del campionato francese è possibile sia in diretta che, in un secondo momento, on demand.

RISULTATI E PRECEDENTI

Buona la prima per il nuovo Psg: Thomas Tuchel ha aperto con una vittoria convincente sul Caen, mettendo in chiaro chi è la favorita per vincere la Ligue 1. Certo siamo solo all’inizio, ma la qualità e l’abbondanza nella rosa dei parigini è troppo per qualunque avversaria, forse con la sola eccezione del Monaco e del Lione (che comunque partono alle spalle); chiaramente il reale obiettivo della società rimane quella Champions League in cui finora la squadra non è mai riuscita a fare il salto di qualità, fermandosi sempre prima delle semifinali. Il Guingamp due anni fa è stato in semifinale di Coppa di Francia, competizione che aveva vinto nel 2015: si tratta di una squadra che gioca il settimo campionato consecutivo nella massima serie, e che ha ambizione di tornare in Europa dove si era fatta notare. L’obiettivo principale della stagione è sicuramente la salvezza, ma Antoine Kombouaré - un ex - spera di riuscire a fare qualcosa di più, esplorando la parte alta della classifica.

PROBABILI FORMAZIONI GUINGAMP PSG

Il Psg ritrova Edinson Cavani, ma non è detto che l’uruguayano sia subito in campo: in caso contrario spazio ancora a Neymar da falso centravanti, con Di Maria e Nkunku ai lati oppure con l’opzione di Timothy Weah come prima punta. A centrocampo potrebbero giocare Lo Celso e Draxler, che hanno iniziato la stagione in panchina: l’argentino da regista, il tedesco da mezzala - suo nuovo ruolo - con la conferma di Rabiot. Difesa comandata da capitan Thiago Silva che fa coppia con Marquinhos davanti a Buffon; Meunier a destra, dall’altra parte dovrebbe esserci N’Soki. Kombouaré schiera il suo Guingamp con il 4-2-3-1: in porta Johnsson, difesa con Rebocho e Tabanou esterni mentre in mezzo vanno Sorbon e il nuovo acquisto Koita. Blas e Deaux formano la cerniera mediana; Coco e Marcus Thuram agiscono come laterali offensivi, sulla trequarti naviga Salibur con Roux, arrivato dal Metz, che sarà l’attaccante di riferimento.

QUOTE E PRONOSTICO

Per la partita di Ligue 1 ovviamente è favorito il Psg: le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai dicono che il segno 2 per la vittoria dei campioni di Francia vale 1,23 mentre, con una differenza netta, la vittoria del Guingamp identificata dal segno 1 ha un valore di 12,00. Paga abbastanza anche il pareggio, per il quale come sempre dovrete giocare il segno X: in questo caso il vostro guadagno sarebbe di 6,25 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.

© Riproduzione Riservata.