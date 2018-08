JUVENTUS, MAROTTA: "CRISTIANO RONALDO? UN'ECCELLENZA"/ "Inter? Non so se è l'anti-Juve..". E su Marchisio...

Juventus, Marotta:"Cristiano Ronaldo? Un'eccellenza". L'ad bianconero prima della gara con il Chievo fa il punto sui temi caldi: dalle rivali a CR7 fino all'addio di Claudio Marchisio.

Chiaro come sempre nelle sue dichiarazioni, è un Beppe Marotta desideroso di iniziare la nuova stagione e di capire se gli sforzi sul mercato pagheranno, quello che si presenta davanti alle telecamere di Sky Sport prima di Chievo-Juventus. E tra le domande di oggi, come riporta La Gazzetta dello Sport, non può che esserci anche quella riguardante il giocatore più atteso:"Cristiano Ronaldo è un prototipo di grande eccellenza. Con le sue giocate darà un apporto importante al calcio italiano. È il nono campionato dell'era Agnelli, rivedo un percorso in cui si è sempre alzata l'asticella. In questa stagione si è toccata l'eccellenza, chi è in campo o in panchina avrà la possibilità di essere protagonista". Una battuta anche sulle rivali, soprattutto sull'Inter, indicata da tanti come la grande antagonista dei bianconeri:"L'Inter ha avuto un procedimento di crescita importante, non so se sia l'anti-Juve ma nella griglia delle prime rientra sicuramente".

MAROTTA SULL'ADDIO DI MARCHISIO

Non c'è dubbio che a guastare quanto meno parzialmente una sessione di mercato da incorniciare ci sia stata, nell'ultimo giorno di mercato, la notizia della rescissione di Claudio Marchisio dopo una vita passata con la maglia della Juventus. A spiegare le motivazioni dell'addio è stato proprio Beppe Marotta, che ha dichiarato:"C'è stato un confronto spontaneo e rispettoso. Le possibilità di giocare rispetto al passato erano basse e abbiamo ritenuto giusto comunicarglielo. Lui ha preso la sua decisione e gli auguriamo il meglio. Lo ringraziamo anche per quello che ha rappresentato per la Juventus, come uomo e come professionista, ma il calcio è fatto anche di queste dinamiche". Un divorzio, quello col Principino, dunque sì sofferto come quello con Alex Del Piero e Gigi Buffon dal punto di vista emotivo, ma evidentemente senza gli stessi strali polemici.

