Juventus, Serie A/ DAZN, Sky, Juventus TV, partite in streaming video e diretta: dove gioca Cristiano Ronaldo

Juventus, come vedere in streaming video e diretta tv le partite dei bianconeri nel campionato di Serie A 2018 2019 che porta la novità Sky - DAZN

18 agosto 2018 Mauro Mantegazza

LaPresse

Il campionato di Serie A 2018-2019 segna importanti novità circa le modalità in cui si potranno seguire le partite, anche i tifosi della Juventus certamente si chiederanno come potranno seguire le partite dei bianconeri di Massimiliano Allegri, che andranno a caccia di un leggendario ottavo scudetto consecutivo anche grazie a un certo Cristiano Ronaldo, con il quale a dire il vero si punterà soprattutto alla “maledetta” Champions League, ma senza evidentemente alcuna intenzione di abdicare in Italia. Partiamo ricordando le caratteristiche generali di questa nuova stagione del calcio in tv: ad ogni giornata sette partite saranno trasmesse da Sky e dunque sulla televisione satellitare, mentre le altre tre saranno visibili su DAZN, la nuova piattaforma in streaming che costituisce la novità assoluta di questo campionato. Niente diretta tv “classica”, bensì una diretta streaming video, naturalmente anch’essa disponibile mediante abbonamento - per chi è già cliente Sky sono previste condizioni particolari, ma servirà comunque una ulteriore spesa per seguire le partite su DAZN.

COME SEGUIRE LE PARTITE DELLA JUVENTUS

La divisione delle partite fra Sky e DAZN sarà basata sulle fasce orarie. Alle ore 15.00 della domenica resteranno appena tre partite, delle quali due su Sky e l’altra su DAZN. La televisione satellitare trasmetterà anche la partita delle 15.00 del sabato (che diventerà fissa) e quella delle 18.00, mentre sarà di DAZN l’anticipo serale delle ore 20.30. La domenica inizierà alle ore 12.30 di nuovo su DAZN, mentre Sky trasmetterà le sfide delle ore 18.00 della domenica (altra nuova fascia oraria fissa), delle 20.30 e del lunedì sera, sempre alle ore 20.30. Naturalmente questo discorso sarà valido dopo la sosta di settembre, perché le prime giornate saranno concentrate nelle fasce serali, ma varrà sempre la distinzione in sette partite Sky e tre DAZN. Il debutto della Juventus sarà sabato 18 contro il Chievo alle ore 18.00 su Sky, mentre la prima partita dei bianconeri su DAZN sarà quella della terza giornata a Parma. Un altro punto di riferimento importante per i tifosi bianconeri sarà Juventus TV, che a partire da questa estate non è più un normale canale tematico televisivo, bensì una piattaforma streaming di contenuti a pagamento on demand e live che come primo testimonial d’eccezione ha avuto Cristiano Ronaldo. Su Juventus TV naturalmente non saranno visibili le partite, ma è il modo migliore per seguire quotidianamente la vita del mondo Juventus.

