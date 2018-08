Lazio Napoli/ Streaming video e diretta Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Lazio Napoli, streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita dell'Olimpico. Esordio con il botto per le due squadre nella nuova Serie A

18 agosto 2018 Claudio Franceschini

Diretta Lazio Napoli, Serie A 1^ giornata (Foto LaPresse)

Lazio Napoli, secondo anticipo nella prima giornata della Serie A 2018-2019, viene diretta da Luca Banti e si gioca alle ore 20:30 di sabato 18 agosto. Cambia l’orario degli anticipi (e dei posticipi), resta invariato il grande spettacolo del calcio di casa nostra: per entrambe le squadre si tratta di un avvio con il botto, perchè questo è già un big match da segnare in rosso. Il Napoli va a caccia di uno scudetto cullato ma sfuggito lo scorso anno, la Lazio vuole riscattare la delusione del quarto posto mancato proprio all’ultima giornata. Sarà anche la sfida che sancirà il ritorno in Italia di Carlo Ancelotti, che riparte dalla panchina partenopea: si trova di fronte Simone Inzaghi, fratello di Pippo che da Ancelotti è stato allenato per due anni alla Juventus e, soprattutto, nel lungo e trionfale ciclo rossonero.

LAZIO NAPOLI, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Lazio Napoli è la prima partita della nuova Serie A a essere trasmessa da DAZN: non c’è dunque diretta tv, la piattaforma che ha acquistato i diritti tv del campionato fornirà soltanto la diretta streaming video alla quale potrete assistere avendo a disposizione dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone. Si tratta dunque di un evento a suo modo storico per il nostro calcio.

RISULTATI E PRECEDENTI

Non c’era modo migliore di partire se non con questa partita: certo entrambe avrebbero sperato in un avvio più morbido, ma giocando contro una concorrente diretta per la qualificazione in Champions League Lazio e Napoli si testano subito, anche perchè dopo la sosta per le nazionali arriveranno già i primi impegni europei. I partenopei partono forse un gradino sopra, ma è una valutazione tarata su quanto accaduto un anno fa: Ancelotti è certamente una garanzia, ma la realtà è che bisogna verificare quanto renderà un gruppo che era stato plasmato alla perfezione da Sarri e che ha visto sfumare il grande traguardo ad un passo. La reazione psicologica sarà importante anche in casa Lazio: qui l’allenatore è stato confermato ma sono partiti giocatori importanti, e dunque Inzaghi dovrà essere bravo a ritrovare subito la quadratura del cerchio per un altro campionato da protagonista.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO NAPOLI

Avvio in salita per la Lazio, che perde due giocatori per squalifica (Lulic e Lucas Leiva) e Patric per infortunio; in difesa Acerbi prende il posto di De Vrij e gioca tra Wallace e Radu, mentre in mezzo al campo ci sono le novità Badelj - ovviamente perno centrale e primo regista della manovra - e Durmisi, che sarà l’esterno a sinistra con la conferma di Marusic a destra. C’è Parolo a completare la linea; davanti i soliti noti, vale a dire Sergej Milinkovic-Savic e Luis Alberto a giostrare alle spalle del bomber Ciro Immobile, chiamato ad un’altra grande stagione. Ancelotti sembra aver scelto la continuità: sarà 4-3-3, con ballottaggio tra Milik e Mertens per il ruolo di prima punta e la coppia Callejon-Lorenzo Insigne che sarà sempre destinata agli esterni. Il playmaker quest’anno sarà Hamsik: Fabian Ruiz fa la mezzala sinistra, Allan va a occupare l’interno dall’altra parte. Difesa invariata rispetto alla scorsa stagione, se non per il portiere che sarà Karnezis (aspettando Meret): Koulibaly e Raul Albiol i due centrali, Hysaj il terzino destro con Mario Rui che correrà dalla parte opposta.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia di scommesse Snai è una di quelle che hanno fornito le quote per il pronostico sulla partita: regna l’equilibrio ma, almeno leggermente, è favorito il Napoli che ha una quota per la sua vittoria pari a 2,35 (dovrete giocare il segno 2) contro il 2,95 che accompagna invece il segno 1, da giocare qualora pensiate che sarà la Lazio a prendersi i tre punti. Sarebbe di 3,45 volte la somma investita la vincita sul segno X che, come al solito, identifica l’eventualità del pareggio.

© Riproduzione Riservata.