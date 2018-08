Napoli, Serie A/ DAZN e Sky: partite in streaming video e diretta, dove vedere gli azzurri

Napoli, Serie A 2018-2019: come vedere le partite della squadra partenopea in diretta tv o in diretta streaming video. Da questa stagione entra nel contesto la nuova piattaforma DAZN

18 agosto 2018 Claudio Franceschini

Napoli, calendario Serie A 2018 (Foto LaPresse)

Il Napoli giocherà la prima giornata della Serie A 2018-2019 sul campo della Lazio: esordio difficilissimo per i nuovi partenopei di Carlo Ancelotti, che vanno a caccia di uno scudetto che lo scorso anno si sono visti strappare di mano quando pensavano che la presa fosse ormai salda. Esordio all’Olimpico, esordio su DAZN: il Napoli infatti farà in qualche modo la storia, perchè sarà insieme alla Lazio la prima squadra di Serie A che verrà trasmessa in diretta streaming video su questa nuova piattaforma, che ha acquisito i diritti per trasmettere tre delle dieci partite di ciascuna giornata ma, avendo venduto un altro pacchetto a Sky - che dunque continuerà ad avere le gare in diretta tv, ma appunto non tutte - rende necessario a tutti i clienti alla televisione satellitare un’integrazione al proprio abbonamento, questo ovviamente nella volontà di assistere a tutti gli incontri della propria squadra del cuore. Il Napoli sarà su DAZN per la prima giornata, ma anche per la seconda quando ospiterà il Milan al San Paolo; per la prima sui canali di Sky i tifosi partenopei dovranno aspettare il terzo turno, quando nella serata di domenica 2 settembre andrà a Marassi per affrontare la Sampdoria. In generale, il Napoli andrà in onda molte più volte su DAZN rispetto a Sky.

COME SEGUIRE LE PARTITE DEL NAPOLI

La discriminante che regola la trasmissione delle partite di Serie A sull’uno o sull’altro dispositivo è quello degli orari: Sky resta la “forza” del campionato avendo sette partite a disposizione ma, come già detto, da quest’anno anche i regolari abbonati dovranno necessariamente implementare il loro pacchetto. Cosa guadagna DAZN? Intanto la possibilità di fornire le partite on demand (significa che in qualunque momento si possono recuperare per la visione integrale), ovviamente la trasmissione su dispositivi mobili e, nello specifico, tre partite per ciascuna giornata: saranno l’anticipo delle ore 18:00 di sabato e due gare della domenica, il tradizionale lunch match delle 12:30 (che resta un appuntamento fisso, anche se le società non sono mai state entusiaste di questa fascia oraria) e una delle partite delle 15:00 di domenica. Riguardo il Napoli, la sua prima partita sarà sabato 18 agosto alle 20:30 contro la Lazio e così anche la seconda, stesso orario per la terza giornata di Serie A ma sarà la prima volta in questa stagione in cui i partenopei saranno impegnati la domenica.

