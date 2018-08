Nardò Lecce/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Nardò Lecce streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita amichevole che si gioca oggi alle ore 20.00 (sabato 18 agosto)

18 agosto 2018 Fabio Belli

Diretta Nardò Lecce (LaPresse), repertorio

Nardò-Lecce, sabato 18 agosto alle ore 20.00, sarà un'amichevole nonché un derby salentino tra due formazioni al momento molto lontane nella gerarchia del calcio italiano. Il Lecce infatti dopo 6 lunghi anni di attesa è tornato a giocare nel campionato di Serie B. Il Nardò ha partecipato invece l'anno scorso al campionato di Serie D, piazzandosi in ottava posizione nel girone H, lontano dai play off ma abbondantemente salvo e senza problemi per la permanenza in quarta serie.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La partita Nardò Lecce non sarà trasmessa in diretta tv né in diretta streaming video via internet. Aggiornamenti sul match potranno tuttavia essere consultati sui siti ufficiali dei due club, agli indirizzi acdnardo.com e uslecce.it.

PROBABILI FORMAZIONI NARDÒ LECCE

Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Giovanni Paolo II di Nardò. I padroni di casa giocheranno con Rizzitano estremo difensore alle spalle di una difesa a tre composta da Aquaro, Cassano e Muc. De Pascalis sarà l'esterno sulla corsia laterale di destra e Senè l'esterno sulla corsia laterale di sinistra, mentre Bertacchi al centro della mediana sarà affiancato da Prinari e Gigante. Nel tandem offensivo saranno schierati dal primo minuto Molinari e Kyeremateng. Risponderà il Lecce con Vigorito tra i pali, Lepore impiegato in posizione di terzino destro e Calderoni impiegato in posizione di terzino sinistro, con Cosenza e Marino coppia di difensori centrali. Nel terzetto di centrocampo saranno titolari Arrigoni, Mancosu e Petriccione, mentre Falco agirà da trequartista alle spalle del tandem offensivo composto da Pettinari e Palombi.

PRONOSTICO E QUOTE

Moduli di riferimento invariati nello scontro tattico fra gli allenatori delle due squadre. Il Nardò guidato in panchina da Taurino sarà schierato con il 3-5-2, il Lecce di Fabio Liverani giocherà invece con il 4-3-1-2. Le quote dei bookmaker per le scommesse sulla partita, vista la differenza di categoria che separa le due compagini, vedono il Lecce nettamente favorita con quota 1.61 per il successo esterno offerta da Bet365, che propone a 3.75 la quota relativa al pareggio e a 4.33 la quota per l'eventuale affermazione del Nardò. Per quanto riguarda i gol complessivamente realizzati nel corso della partita, sempre per Bet365 l'over 2.5 viene quotato 1.70, mentre l'under 2.5 viene proposto ad una quota di 2.10.

VERSO LA NUOVA STAGIONE

Il Lecce prosegue la marcia di avvicinamento al nuovo campionato di Serie B giocando un'amichevole sempre sentita sul territorio, contro un Nardò che vanta anche un passato nel campionato di Serie C. L'esordio del Lecce nel nuovo campionato cadetto è fissato nel posticipo di lunedì 27 agosto 2018 sul campo del Benevento appena retrocesso dalla Serie A. Una sfida sicuramente impegnativa, con i salentini che arriveranno all'appuntamento dopo aver affrontato due turni di Coppa Italia. Nel secondo (i salentini sono entrati in gioco saltando il primo turno) hanno battuto ai tempi supplementari la Feralpisalò, mentre nel terzo turno ad eliminazione diretta sono stati costretti a soccombere sul campo del Genoa, 4-0 contro una formazione di Serie A apparsa avanti nella preparazione. Il Nardò non sa ancora quando inizierà il prossimo campionato di Serie D ed ha iniziato solo da qualche giorno la preparazione, affrontando un primo test amichevole contro la formazione di dilettanti del Sant'Angelo le Fratte, battuta agevolmente in goleada con un 13-0. Atteso molto pubblico in una sfida che opporrà il Nardò al club del capoluogo salentino.

© Riproduzione Riservata.