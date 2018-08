PAGELLE/ Chievo-Juventus: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 2018-2019 - primo tempo)

Pagelle Chievo Juventus: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A, valida per la 1^ giornata del campionato 2018-2019. I protagonisti, migliori e peggiori al Bentegodi

18 agosto 2018 Stefano Belli

Pagelle Chievo Juventus - LaPresse

Al Bentegodi di Verona è in corso il primo anticipo della prima giornata di Serie A 2018-19 tra Chievo e Juventus, in questo momento il parziale è di 1-1: diamo un'occhiata ai voti del primo tempo. Il match non poteva cominciare meglio per i bianconeri che già al 3' sbloccano la contesa grazie alla conclusione vincente di Khedira (6,5) che sugli sviluppi di un calcio piazzato trafigge Sorrentino (6) e viola la porta dei clivensi, che lasciano alquanto desiderare in fase difensiva. Sulle ali dell'entusiasmo i campioni d'Italia cercano immediatamente il raddoppio con Cuadrado (6), Cristiano Ronaldo (6) e Douglas Costa (7) che mancano l'appuntamento con il 2 a 0 per questione di centimetri. Per 37 minuti c'è una sola squadra in campo, poi all'improvviso si svegliano i padroni di casa che al 38' ripristinano l'equilibrio con l'incornata vincente di Stepinski (7) che si fa trovare pronto e reattivo sul cross di Giaccherini (6,5), l'attaccante polacco riesce a segnare in mezzo a Bonucci (6) e Chiellini (5,5) che potevano fare certamente di meglio nel marcarlo. Se non altro assisteremo a una ripresa ancora più interessante, il Chievo c'è e non ha intenzione di fare da sparring partner alla vecchia Signora.

VOTO CHIEVO 5,5 - Rispetto alla Juventus la squadra di D'Anna sembra di un'altra categoria, ma il cuore e la grinta sono quelli della grande squadra. Trovare il pari dopo l'inizio shock non era affatto facile.

MIGLIORE CHIEVO: STEPINSKI 7 - In 45 minuti tocca un solo pallone ma gli basta per far male ai campioni d'Italia.

PEGGIORE CHIEVO: RADOVANOVIC 5,5 - Diciamo che come regista non ricorda esattamente Modric...

VOTO JUVENTUS 6 - Nonostante la partenza a razzo e il gol lampo di Khedira, i bianconeri non riescono a mettere subito la partita in ghiaccio e vengono raggiunti dagli avversari. Servirà uno sforzo non indifferente per strappare i tre punti, anche con un certo Cristiano Ronaldo in campo...

MIGLIORE JUVENTUS: DOUGLAS COSTA 7 - Quando il numero 11 bianconero accende il motore per i difensori del Chievo sono volatili per diabetici.

PEGGIORE JUVENTUS: CHIELLINI 5,5 - Per adesso la prima da capitano non è proprio da dimenticare, pur trovandosi in mezzo a lui e Bonucci, Stepinski riesce a segnare e ad annullare l'iniziale vantaggio bianconero.

