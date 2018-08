Pagelle/ Lazio Napoli: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 2018-2019 - primo tempo)

Pagelle Lazio Napoli: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A, valida per la 1^ giornata del campionato 2018-2019. I protagonisti, migliori e peggiori all'Olimpico

18 agosto 2018 Fabio Belli

Pagelle Lazio Napoli (LaPresse)

Nella Lazio il portiere Strakosha (6.5) è molto attento in un paio di occasioni, in particolare nel finale su Milik, e incolpevole sul gol. In difesa bene Acerbi (6.5) e Radu (6.5), meno Luiz Felipe (5.5) che nel finale di tempo soffre terribilmente le accelerazioni di Insigne. Marusic (6) si fa vedere molto a destra ma non affonda come potrebbe, a centrocampo brilla la sostanza di Badelj (6.5) mentre Parolo (6) viaggia tra buoni inserimenti e qualche imprecisione. Caceres (5.5) si adatta bene sulla sinistra considerando che Callejon è un brutto cliente, ma si fa scappare lo spagnolo sull'azione del pareggio. Milinkovic-Savic (5.5) in ombra, Luis Alberto (6) è vivace ma impreciso, Immobile (7.5) spicca su tutti come lottatore, ma anche per la bellezza del gol realizzato. Nel Napoli poco operoso Karnezis (6) e incolpevole sul gol subito, a destra Hjsay (7) brilla come sempre per qualità e quantità, mentre al centro della difesa Albiol (6) si limita all'ordinaria amministrazione come Koulibaly (5.5), troppo irruente in alcuni casi. Mario Rui (5.5) fatica un po' a trovare le giuste misure a destra. A centrocampo Zielinski (6.5) è una spina nel fianco e timbra anche la traversa, Allan (6.5) è bravo a guadagnare punizioni e fare break, non incide Hamsik (5.5) nella nuova posizione da regista. Insigne (6.5) si accende nell'ultimo quarto d'ora e per la Lazio sono dolori, Callejon (6.5) affonda al momento giusto e Milik (7) per tre volte è lì dove dovrebbe essere un centravanti, e tanto basta.

PAGELLE LAZIO-NAPOLI: I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO LAZIO 6.5 Prima mezz'ora eccellente per gli uomini di Inzaghi che mancano però nel quarto d'ora finale, quando la reazione del Napoli si fa travolgente.

MIGLIORE LAZIO IMMOBILE VOTO 7.5 Un gol che vale il prezzo del biglietto, ne manda al bar 3 con una finta sola, e lotta come sempre come un leone.

PEGGIORE LAZIO LUIZ FELIPE VOTO 5.5 Parte bene ma Insigne nei 15' finali di tempo, dopo un contrasto vinto quasi fortuitamente, diventa all'improvviso il suo peggiore incubo.

VOTO NAPOLI 6 Troppo timida, quasi irriconoscibile la squadra di Ancelotti nella prima mezz'ora, ma gli azzurri si ritrovano con una quarto d'ora di potenza incontenibile, che vale il prezioso pareggio.

MIGLIORE NAPOLI HYSAJ VOTO 7 Moto perpetuo sulla destra, lavora benissimo sul suo lato inserendosi anche spesso in avanti. Uomo chiave in un momento in cui il Napoli era troppo statico.

PEGGIORE NAPOLI MARIO RUI VOTO 5.5 Troppo timido sulla sinistra, Marusic potrebbe approfittare ancor di più delle sue incertezza. (agg. di Fabio Belli)

