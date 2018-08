Pordenone Venezia/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Pordenone Venezia streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live delal partita amichevole che si gioca oggi alle ore 17.30 (sabato 18 agosto)

18 agosto 2018 Fabio Belli

Diretta Pordenone Venezia - LaPresse, imm. di repertorio

Pordenone-Venezia, sabato 18 agosto 2018 alle ore 17.30, sarà un test amichevole tra le due formazioni, impegnate in campionati diversi nella prossima stagione. Pordenone di nuovo in Serie C, tentando quell'assalto all'alta classifica mancato nelle ultime due stagioni (due e tre anni fa partecipando alle semifinali play off per la Serie B). Semifinale play off che la scorsa stagione il Venezia ha affrontato in Serie B, al ritorno in cadetteria dopo 12 anni, perdendo il penultimo assalto alla Serie A contro il Palermo.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La partita Pordenone Venezia non sarà trasmessa in diretta tv né in diretta streaming video via internet. Aggiornamenti sul match potranno essere consultati sui siti ufficiali dei due club, veneziafc.club e pordenonecalcio.com.

PROBABILI FORMAZIONI PORDENONE VENEZIA

Le probabili formazioni della sfida: il Pordenone scenderà in campo con Meneghetti tra i pali, Semenzato schierato in posizione di terzino destro e De Agostini schierato in posizione di terzino destro, mentre i due centrali di difesa saranno Stefani e Bassoli. Burrai, Misuraca e Bombagi comporranno il terzetto di centrocampo, Berrettoni si muoverà da trequartista alle spalle del duo offensivo, composto da Magnaghi e da Candellone. Risponderà il Venezia con Lezzerini a difesa della porta e una difesa a tre composta da Bruscagin, dallo sloveno Andelkovic e da Domizzi. A Modolo sarà affidata la fascia destra e a Garofalo la fascia sinistra, mentre i tre titolari a centrocampo saranno Schiavone, Falzerano e Bentivoglio. In attacco, al fianco di Vrioni ci sarà lo scozzese St. Clair.

PRONOSTICO E QUOTE

Tatticamente, si confronteranno il 4-3-1-2 del Pordenone allenato da Tesser e il 3-5-2 del Venezia guidato in panchina da Vecchi. Entrambi gli allenatori hanno iniziato quest'estate il loro cammino sulle rispettive panchine. Le quote per le scommesse sull'amichevole vedono i bookmaker considerare i lagunari favoriti, anche in virtù della categoria superiore. Vittoria del Venezia quotata 1.85 da Bet365, che propone la quota per l'eventuale pareggio a 3.40 e a 3.60 la quota per l'affermazione del Pordenone. Sempre Bet365, per quanto riguarda i gol complessivamente realizzati nel corso della partita, quota 1.80 l'over 2.5 e al raddoppio l'under 2.5.

VERSO LA NUOVA STAGIONE

Derby del NordEst in preparazione di una nuova stagione che per il Venezia inizierà sabato 25 agosto alle ore 18.00 nel match casalingo contro lo Spezia, mentre il Pordenone potrebbe veder ulteriormente rinviato l'inizio del campionato di Serie C, che al momento, aspettando ricorsi e contenziosi sui ripescaggi, è stato fissato al prossimo 2 settembre. Entrambe le compagini hanno iniziato però con una sconfitta il loro cammino nella stagione ufficiale, in Coppa Italia. I Ramarri hanno esordito nel primo turno espugnando di misura il campo dell'Albinoleffe con un gol di Bombagi su rigore allo scadere, ma poi hanno subito l'eliminazione nel match esterno di Pescara nel secondo turno, seppur solo ai calci di rigore contro gli abruzzesi padroni di casa. Dall'altra parte, il Venezia, sempre nel secondo turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia, si è fatto sorprendere in casa dal Sudtirol. Resta il campionato nel focus delle due formazioni: nel precampionato il Venezia, che si è affidato all'ex tecnico dell'Inter Stefano Vecchi dopo l'addo di Pippo Inzaghi, ha ottenuto affermazioni anche importanti come la vittoria contro la Fiorentina. Dall'altra parte il Pordenone, vista anche l'incertezza sull'inizio del campionato di Serie C, ha iniziato più gradualmente il suo cammino, e in Coppa nonostante l'eliminazione sono arrivate indicazioni incoraggianti per Tesser.

