Probabili formazioni/ Chievo Juventus: quote, le ultime novità live (Serie A 1^ giornata)

Probabili formazioni Chievo Juventus: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti e i titolari delle due squadre per l’anticipo che apre la 1^ giornata di Serie A

18 agosto 2018 Mauro Mantegazza

Probabili formazioni Chievo Juventus (Foto LaPresse)

Chievo Juventus aprirà la Serie A 2018-2019; il primo anticipo della prima giornata del nuovo campionato si gioca oggi pomeriggio, sabato 18 agosto alle ore 18:00 presso lo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona. I campioni d’Italia cominciano oggi la caccia all’ottavo scudetto consecutivo, con Cristiano Ronaldo logicamente in copertina. Il portoghese sarà al centro dell’attenzione globale, siamo sicuri che da ogni parte del modo seguiranno questa partita, per il Chievo l’occasione di mettersi in mostra e provare ad ottenere un risultato di prestigio verso lo “scudetto” dei gialloblù, che sarebbe l’ennesima salvezza. Andiamo dunque adesso a vedere in che modo i due allenatori potrebbero schierare le loro squadre al Bentegodi, studiando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Chievo Juventus a poche ore dal fischio d’inizio.

QUOTE E PRONOSTICO

Chievo Juventus, pur giocandosi al Bentegodi, vede i bianconeri nettamente favoriti: l’agenzia di scommesse Snai ci dice che la quota per la vittoria della Juventus, identificata naturalmente dal segno 2, ha un valore di 1,23 mentre per l’affermazione del Chievo, segno 1, il vostro guadagno sarebbe di ben 14,00 volte la posta in palio. Il pareggio potrebbe essere il buon compromesso per una vincita gustosa senza osare troppo: il segno X è quotato a 6,00, per chi ci volesse provare…

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO JUVENTUS

LE SCELTE DI D’ANNA

Diversi dubbi caratterizzano ancora la formazione che Lorenzo D’Anna metterà in campo, fin dalla porta dove si contendono il posto Sorrentino e Seculin. In difesa va ancora scelto il terzino sinistro, mentre al centro Rossettini giocherà insieme a Bani e a destra sembra certa la presenza di Cacciatore; il centrocampo dovrebbe rimanere più o meno quello dello stesso anno, anche se non è da escludere la presenza dal primo minuto del nuovo acquisto Obi, ex Torino che sentirà aria di derby. Partito Inglese, il polacco Stepinski sarà favorito per fare il centravanti ma deve vincere la concorrenza di un affamato Filip Djordjevic, volto nuovo dell’estate del Chievo; sicuro del posto a sinistra l’ex Giaccherini, il reparto offensivo gialloblù dovrebbe essere infine completato da Birsa, favorito su Meggiorini e Garritano.

LE MOSSE DI ALLEGRI

Meno dubbi per Massimiliano Allegri: Cancelo appare favorito su Cuadrado per il ruolo di terzino destro, mentre a centrocampo potrebbe partire dalla panchina Matuidi, che tra l’altro è stato l’ultimo a ricominciare ad allenarsi dopo la vittoria ai Mondiali, lasciando spazio a Khedira e al nuovo acquisto Emre Can come mezzali ai fianchi di Pjanic, che sarà naturalmente il regista di centrocampo. La difesa ritrova Bonucci dopo un anno: il viterbese farà coppia con Chiellini per un grande ritorno davanti al portiere titolare che sarà Szczesny, ormai punto di riferimento fra i pali dopo l’addio di Buffon; a sinistra Alex Sandro per completare il reparto. Davanti ci sarà naturalmente Cristiano Ronaldo e non ci possono essere dubbi in proposito, anche per la spasmodica attesa mediatica che circonda CR7; ai suoi fianchi sono attesi Dybala e Douglas Costa per completare il tridente offensivo bianconero.

IL TABELLINO

CHIEVO (4-3-3): 70 Sorrentino; 29 Cacciatore, 15 Rossettini, 14 Bani, 44 Jaroszynski; 22 Obi, 8 Radovanovic, 56 Hetemaj; 23 Birsa, 9 Stepinski, 17 Giaccherini. All. D’Anna.

A disposizione: 16 Seculin, 1 Semper, 40 Tomovic, 3 Tanasijevic, 27 Depaoli, 4 Rigoni, 13 Kiyine, 10 Pucciarelli, 69 Meggiorini, 31 Pellissier, 20 Djordjevic, 7 Garritano.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: nessuno.

JUVENTUS (4-3-3): 1 Szczesny; 20 Cancelo, 19 Bonucci, 3 Chiellini, 12 Alex Sandro; 6 Khedira, 5 Pjanic, 23 Emre Can; 10 Dybala, 7 Cristiano Ronaldo, 11 Douglas Costa. All. Allegri.

A disposizione: 22 Perin, 21 Pinsoglio, 2 De Sciglio, 15 Barzagli, 4 Benatia, 24 Rugani, 14 Matuidi, 30 Bentancur, 8 Marchisio, 16 Cuadrado, 33 Bernardeschi, 17 Mandzukic.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Spinazzola.

© Riproduzione Riservata.