Probabili formazioni/ Lazio Napoli: quote, le ultime novità live (Serie A 1^ giornata)

Probabili formazioni Lazio Napoli: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti e i titolari delle due squadre per il gustoso anticipo della 1^ giornata di Serie A

18 agosto 2018 Mauro Mantegazza

Probabili formazioni Lazio Napoli (Foto LaPresse)

Lazio Napoli, stasera alle ore 20.30, è l’anticipo di lusso che caratterizzerà allo stadio Olimpico il sabato sera della prima giornata di Serie A. I biancocelesti di Simone Inzaghi e i partenopei del nuovo allenatore Carlo Ancelotti daranno infatti vita a un match che mette subito di fronte due delle formazioni più ambiziose del massimo campionato 2018-2019 e sarà interessante analizzare il confronto fra i due tecnici e i loro giocatori. Andiamo allora a vedere in che modo i due allenatori potrebbero schierare le loro squadre stasera all’Olimpico, studiando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Lazio Napoli, con uno sguardo anche alle quote.

QUOTE E PRONOSTICO

Lazio Napoli si annuncia come una partita piuttosto incerta, almeno secondo l’agenzia di scommesse Snai e le sue quote: è comunque leggermente favorito il Napoli, la cui quota per la vittoria pari a 2,35 (dovrete giocare il segno 2) contro il 2,95 che accompagna invece il segno 1, da giocare qualora pensiate che sarà la Lazio a vincere questa sera. Infine il pareggio, che pagherebbe 3,45 volte la posta in palio che avrete giocato sul segno X se credete appunto nell’eventualità di un pareggio.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO NAPOLI

LE SCELTE DI INZAGHI

Ricordando che l’elenco degli indisponibili è già piuttosto corposo per la Lazio di Simone Inzaghi in questa prima giornata di campionato, ecco che avranno notevole importanza due nuovi acquisti dell’estate. In difesa l’ex Sassuolo Acerbi sarà il perno della retroguardia a tre davanti al portiere Strakosha, mentre a centrocampo i riflettori sono puntati sull’ex Fiorentina Badelj, che farà coppia con Parolo nel cuore della mediana. Quello che invece non è cambiato in questa vivace estate 2018 è l’attacco, e questa è una notizia soprattutto per quanto riguarda Milinkovic Savic, al centro di tante voci per tutta l’estate; alla fine però il serbo è rimasto alla Lazio e di conseguenza questa sera Inzaghi lo schiererà al fianco di Luis Alberto alle spalle del bomber Immobile, per riproporre un reparto offensivo che l’anno scorso ha fatto faville.

LE MOSSE DI ANCELOTTI

L’esordio di Carlo Ancelotti come nuovo allenatore del Napoli è sicuramente uno dei principali motivi d’interesse della partita all’Olimpico. Ci si attende qualche novità, anche se un allenatore intelligente come Ancelotti saprà sfruttare tutto il buono che ha costruito Maurizio Sarri nei precedenti tre campionati. Ad esempio non ci attendiamo alcun cambiamento nella linea difensiva a quattro, con Hysaj terzino destro, Albiol e Koulibaly centrali e Mario Rui sulla fascia sinistra; a centrocampo la novità sarà Fabian Ruiz, che dovrebbe affiancare due certezze quali Allan e capitan Hamsik; in attacco dovrebbe tornare un vero centravanti, con Milik preferito a Mertens, ma anche perché il belga è stato l’ultimo a tornare al lavoro dopo la fine dei Mondiali che lo hanno visto giungere col Belgio fino al terzo posto.

IL TABELLINO

LAZIO (3-4-2-1): Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Marusic, Badelj, Parolo, Durmisi; Milinkovic Savic, Luis Alberto; Immobile. All. Inzaghi.

A disposizione: Proto, Guerrieri, Luiz Felipe, Basta, Bastos, Caceres, Cataldi, V. Berisha, Correa, Di Gennaro, Caicedo.

Squalificati: Lulic, Patric, Lucas Leiva.

Indisponibile: Murgia.

NAPOLI (4-3-3): Karnezis; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Hamsik, Ruiz; Callejon, Milik, Insigne. All. Ancelotti.

A disposizione: Contini, Chiriches, Maksimovic, Malcuit, Zielinski, Grassi, Diawara, Verdi, Rog, Ounas, Mertens, Insigne.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Meret, Ghoulam, Younes.

