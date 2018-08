Probabili formazioni/ Sassuolo Inter: diretta tv, orario, le ultime notizie live (Serie A 1^ giornata)

Probabili formazioni Sassuolo Inter: diretta tv, orario, le notizie live alla vigilia sugli schieramenti e i titolari per il match al Mapei Stadium (Serie A 1^ giornata)

18 agosto 2018 Mauro Mantegazza

Probabili formazioni Sassuolo Inter: De Vrij e Skriniar, oggi compagni (LaPresse)

Sassuolo Inter si giocherà domani sera, domenica 19 agosto alle ore 20.30: le due formazioni scenderanno in campo al Mapei Stadium di Reggio Emilia per questa partita valida per la prima giornata di Serie A. Il Sassuolo l’anno scorso è stato la bestia nera dell’Inter: i neroverdi naturalmente proveranno a ripetersi, mentre i nerazzurri devono invertire questa tendenza per cominciare bene una stagione che vede gli uomini di Luciano Spalletti certamente ambiziosi, anche grazie a una buona campagna acquisti. A proposito dei giocatori che vedremo in campo domani sera, andiamo a vedere in che modo i due allenatori potrebbero schierare le loro squadre al Mapei Stadium, studiando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Sassuolo Inter.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sassuolo Inter sarà una delle prime partite di Serie A trasmessa dalla nuova piattaforma DAZN. Ciò significa che non ci sarà diretta tv per il match di Reggio Emilia, le partite trasmesse su DAZN saranno visibili infatti solamente tramite una diretta streaming video. Ad ogni giornata tre partite saranno trasmesse da DAZN, bisognerà cominciare a farci l’abitudine.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO INTER

LE SCELTE DI DE ZERBI

L’assenza dello squalificato Peluso potrebbe causare qualche problema a una difesa che già ha perso in estate Acerbi, passato alla Lazio. Il nuovo allenatore Roberto De Zerbi dovrebbe dunque schierare una retroguardia inedita davanti al portiere Consigli: Lirola terzino destro, poi la coppia di centrali formata da Ferrari e Lemos oppure in alternativa Magnani, infine Rogerio a sinistra. Un possibile ballottaggio anche a centrocampo, dove Djuricic e Sensi si contendono l’unica maglia disponibile per affiancare Magnanelli e l’ex di turno Duncan, sicuri titolari. Infine il tridente d’attacco: qui le certezze sono Berardi e Di Francesco come esterni, resta da capire se in mezzo ci sarà un ‘falso nove’ come Boateng oppure una vera prima punta quale sarebbe Babacar.

LE MOSSE DI SPALLETTI

Nell’Inter di Luciano Spalletti il modulo per ora è il 4-2-3-1: Miranda, Skriniar e De Vrij hanno lavorato troppo poco insieme per pensare a una difesa a tre, domani dunque ci saranno il ceco e l’olandese davanti ad Handanovic in una linea difensiva ancora da definire sugli esterni. Asamoah probabile terzino sinistro, a destra D’Ambrosio potrebbe essere favorito su Vrsaljko, che si è aggregato da poco al gruppo. In mediana si va verso la coppia formata da Gagliardini e Brozovic, mentre un Nainggolan sulla via del recupero dovrebbe andare al massimo in panchina. Poco male per il momento, perché Lautaro Martinez finora ha impressionato e dunque si è conquistato il posto da trequartista alle spalle del connazionale e amico Icardi. Resta da parlare delle ali, che dovrebbero essere il grande ex Politano e Perisic.

IL TABELLINO

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Ferrari, Lemos, Rogerio; Djuricic, Magnanelli, Duncan; Berardi, Boateng, Di Francesco. Allenatore: De Zerbi.

A disposizione: Pegolo, Dell’Orco, Magnani, Letschert, Adjapong, Bourabia, Cassata, Sensi, Locatelli, Matri, Brignola, Babacar.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Peluso.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, De Vrij, Asamoah; Gagliardini, Brozovic; Politano, L. Martinez, Perisic; Icardi. Allenatore: Spalletti.

A disposizione: Padelli, Berni, Albert, Vrsaljko, Miranda, Ranocchia, Borja Valero, Vecino, Candreva, Nainggolan, Karamoh, Keita.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: nessuno.

